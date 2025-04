Présentation et horaires du Grand Prix de Miami 2025 de F1

Le Grand Prix de Miami est la première des trois courses qui se disputeront aux Etats-Unis cette année. Après deux victoires de Max Verstappen lors des deux premières éditions, Lando Norris y avait remporté son premier succès en carrière il y a un an.

Il s’agira du deuxième Sprint de la saison après la Chine, et le week-end sera donc très vite lancé. Le tracé de Miami étant très exigeant avec les pneus arrière, les réglages seront difficiles à trouver et il faudra surement profiter du Sprint et de ses enseignements pour y remédier.

Le tracé

Le Miami International Autodrome comporte 19 virages et mesure 5,412 km de longueur. Les pilotes le parcourront à 57 reprises durant la course, pour un total de 308,326 km. La ligne de départ et le paddock se tiennent au pied du Hard Rock Stadium.

Un enchaînement de trois virages débute ce circuit, avant trois courbes rapides et un freinage en appui devant la marina. De là, les virages 9 et 10 sont en réalité une ligne droite légèrement courbée. Celle-ci mène à la section la plus sinueuse de la piste.

En effet, le virage 11 est à angle droit à gauche, avant une courbe à droite, un virage à gauche, puis une chicane et un virage un peu plus serré qu’un angle droit. De là, les pilotes débouchent sur la plus longue ligne droite du tracé.

Celle-ci mène vers l’épingle du virage 17, qui constitue un point crucial pour dépasser. Un rapide gauche et un droite ramènent vers la ligne des stands. Il y aura encore trois zones de DRS sur le circuit de Miami.

La première se situera entre les virages 9 et 11, qui constituent en fait une ligne droite en très légère courbe. La seconde se trouvera sur les deux derniers tiers de la longue ligne droite de retour, tandis que la troisième prendra place devant les stands.

Les forces en présence

McLaren et Red Bull devraient de nouveau être les deux équipes les plus performantes, sur un tracé où Lando Norris a gagné l’an dernier et où les RB18, RB19 et RB20 ont joué la victoire aux mains de Max Verstappen.

Derrière, Mercedes devra régler ses problèmes de dégradation, et Ferrari comprendre davantage sa SF-25 pour la faire performer en qualifications autant qu’en course, et ainsi espérer lutter pour la victoire.

Dans le peloton, les écarts sont toujours si serrés qu’il est difficile d’imaginer quelle équipe sera la plus performante. Williams devrait être à l’avant de ce groupe, possiblement en lutte avec les Racing Bulls et Pierre Gasly.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Russell

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix de Miami

Le décalage horaire étant de 6 heures avec la Floride, le Grand Prix de Miami se tiendra en soirée chez nous, et il s’agira d’un format Sprint, avec des qualifications le vendredi soir.

- Vendredi 2 mai

18h30-19h30 : Essais Libres 1

22h30-23h14 : Qualif Sprint

- Samedi 3 mai

18h00-19h00 : Sprint

22h00-23h00 : Qualifications

- Dimanche 4 mai

22h00-00h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix de Miami :