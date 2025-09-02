Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2025 de F1

Un défi totalement différent de la course précédente

Par Emmanuel Touzot
2 septembre 2025 - 13:00
Présentation et horaires du Grand Prix d'Italie 2025 de F1

Après un Grand Prix des Pays-Bas agité durant lequel Oscar Piastri a infligé une sanglante défaite à un Lando Norris malchanceux, ainsi qu’un podium brillant d’Isack Hadjar, la Formule 1 se rend à Monza pour la 16e manche de la saison 2025 de F1.

Le Grand Prix d’Italie arrive en tant que dernière manche de la saison européenne, et l’on verra si Norris parvient à revenir au meilleur niveau et à commencer à refaire son retard sur son équipier, avec 34 points à combler d’ici la fin de saison s’il veut être champion du monde.

Le défi sera totalement différent de celui du week-end dernier, puisqu’à un circuit très sinueux et plutôt lent succède une piste rapide à la vitesse moyenne la plus élevée de la saison.

Le tracé :

Avec son parfum historique, Monza figure parmi les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans son tracé actuel, Monza est rapide et fluide grâce à ses longues lignes droites et ses célèbres chicanes. Le virage le plus connu est le dernier : la Curva Alboreto conditionne la ligne de départ-arrivée 1,4Km et a accueilli de superbes dépassements en 62 ans de F1.

Virages 1/2 – La ligne droite des stands se resserre avant le Rettifilio. Les vibreurs y sont véritablement chevauchés par les pilotes cherchant la trajectoire la plus courte et la plus directe dans cet enchaînement.

Virage 3 – Il faut conserver le rythme dans la Curva Grande, où une bonne aspiration peut être utile avant le gros freinage formant une zone de dépassement à l’entrée du gauche-droite de la Variante Roggia.

Virages 4/5 – Même si cette chicane est bien plus rapide que la première, les bordures sont à nouveau exploitées au maximum. Tout excès peut déstabiliser les monoplaces et casser la vitesse jusqu’aux Lesmo.

Virages 6/7 – Les Lesmo s’attaquent à plus de 260 km/h, et à 180 km/h minimum pour le deuxième droite plus serré. On n’y retrouve souvent qu’une poignée de F1 en raison de leur manque relatif d’appuis.

Virages 8/9/10 – Abordée en troisième avant de passer rapidement le quatrième rapport, la Variante Ascari requiert une précision extrême. Le premier gauche et le droite suivant se négocient au moins à 170 km/h avant l’accélération dans le dernier gauche où les voitures brossent le vibreur extérieur pour avaler la ligne droite opposée.

Virage 11 – À environ 335 km/h, les pilotes freinent et rétrogradent en quatrième vitesse pour défier le virage anciennement connu comme Parabolica, mais qui se nomme Curva Alboreto. Depuis 2014, les graviers de la zone de dégagement ont été remplacés par du bitume, d’où des freinages de plus en plus tardifs à son entrée.

Forces en présence :

Avec une MCL39 polyvalente et à l’aise sur tous les terrains, difficile de ne pas voir McLaren comme favorite à Monza. Mais l’an dernier, l’équipe de Woking n’était pas parfaitement à son aise sur ce rapide tracé. De plus, le manque de fiabilité à Zandvoort peut inquiéter.

Ferrari aura à cœur de briller devant son public, sur un circuit où l’équipe italienne est toujours performante et où elle s’est imposée l’an dernier. Mais Mercedes et Max Verstappen, à l’aise cette année sur les tracés rapides au volant d’une Red Bull qui fonctionne bien sans appui, ne seront pas à oublier.

Derrière, la lutte dans le peloton fera rage entre Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Sauber et Haas. Et sur une piste étroite et courte où les écarts seront serrés, des surprises ne sont pas à écarter.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Et ceux de Zandvoort sont particulièrement ambitieux !

 Franck : 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Hamilton
 Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri
 Alexandre : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix d’Italie

En tant que manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Italie proposera des horaires classiques avec les qualifications samedi à 16h et la course à 15h.

- Vendredi 5 septembre

13h30-14h30 : Essais Libres 1
17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 6 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 3
16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 7 septembre

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix d’Italie

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2024 Monza Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2023 Monza Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Monza Max Verstappen Red Bull Honda
2021 Monza Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
2020 Monza Pierre Gasly AlphaTauri Honda
2019 Monza Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2018 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2017 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Monza Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2015 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2013 Monza Sebastian Vettel Red Bull Renault
2012 Monza Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2011 Monza Sebastian Vettel Red Bull Renault
2010 Monza Fernando Alonso Ferrari Ferrari
2009 Monza Rubens Barrichello Brawn GP Mercedes
2008 Monza Sebastian Vettel Toro Rosso Ferrari
2007 Monza Fernando Alonso McLaren Mercedes
2006 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2005 Monza Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes
2004 Monza Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
2003 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2002 Monza Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
2001 Monza Juan Pablo Montoya Williams BMW
2000 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1999 Monza Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda
1998 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1997 Monza David Coulthard McLaren Mercedes
1996 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1995 Monza Johnny Herbert Benetton Renault
1994 Monza Damon Hill Williams Renault
1993 Monza Damon Hill Williams Renault
1992 Monza Ayrton Senna McLaren Honda
1991 Monza Nigel Mansell Williams Renault
1990 Monza Ayrton Senna McLaren Honda
1989 Monza Alain Prost McLaren Honda
1988 Monza Gerhard Berger Ferrari Ferrari
1987 Monza Nelson Piquet Williams Honda
1986 Monza Nelson Piquet Williams Honda
1985 Monza Alain Prost McLaren TAG
1984 Monza Niki Lauda McLaren TAG
1983 Monza Nelson Piquet Brabham BMW
1982 Monza René Arnoux Renault Renault
1981 Monza Alain Prost Renault Renault
1980 Monza Nelson Piquet Brabham Ford
1979 Monza Jody Scheckter Ferrari Ferrari
1978 Monza Niki Lauda Brabham Alfa Romeo
1977 Monza Mario Andretti Lotus Ford
1976 Monza Ronnie Peterson March Ford
1975 Monza Clay Regazzoni Ferrari Ferrari
1974 Monza Ronnie Peterson Lotus Ford
1973 Monza Ronnie Peterson Lotus Ford
1972 Monza Emerson Fittipaldi Lotus Ford
1971 Monza Peter Gethin BRM BRM
1970 Monza Clay Regazzoni Ferrari Ferrari
1969 Monza Jackie Stewart Matra Ford
1968 Monza Denny Hulme McLaren Ford
1967 Monza John Surtees Honda Honda
1966 Monza Ludovico Scarfiotti Ferrari Ferrari
1965 Monza Jackie Stewart BRM BRM
1964 Monza John Surtees Ferrari Ferrari
1963 Monza Jim Clark Lotus Climax
1962 Monza Graham Hill BRM BRM
1961 Monza Phil Hill Ferrari Ferrari
1960 Monza Phil Hill Ferrari Ferrari
1959 Monza Stirling Moss Cooper Climax
1958 Monza Tony Brooks Vanwall Vanwall
1957 Monza Stirling Moss Vanwall Vanwall
1956 Monza Stirling Moss Maserati Maserati
1955 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes
1954 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes
1953 Monza Juan Manuel Fangio Maserati Maserati
1952 Monza Alberto Ascari Ferrari Ferrari
1951 Monza Alberto Ascari Ferrari Ferrari
1950 Monza Giuseppe Farina Alfa Romeo Alfa Romeo
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !

Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.

Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.

Mercedes lance la chasse à la prochaine star allemande de la F1 Lawson répond aux dures critiques de Sainz après Zandvoort
Partage
sans_titre_1-50-2.jpg

Calendrier - circuits F1

+ sur Calendrier - circuits F1