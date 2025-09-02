Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2025 de F1
Un défi totalement différent de la course précédente
Après un Grand Prix des Pays-Bas agité durant lequel Oscar Piastri a infligé une sanglante défaite à un Lando Norris malchanceux, ainsi qu’un podium brillant d’Isack Hadjar, la Formule 1 se rend à Monza pour la 16e manche de la saison 2025 de F1.
Le Grand Prix d’Italie arrive en tant que dernière manche de la saison européenne, et l’on verra si Norris parvient à revenir au meilleur niveau et à commencer à refaire son retard sur son équipier, avec 34 points à combler d’ici la fin de saison s’il veut être champion du monde.
Le défi sera totalement différent de celui du week-end dernier, puisqu’à un circuit très sinueux et plutôt lent succède une piste rapide à la vitesse moyenne la plus élevée de la saison.
Le tracé :
Avec son parfum historique, Monza figure parmi les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans son tracé actuel, Monza est rapide et fluide grâce à ses longues lignes droites et ses célèbres chicanes. Le virage le plus connu est le dernier : la Curva Alboreto conditionne la ligne de départ-arrivée 1,4Km et a accueilli de superbes dépassements en 62 ans de F1.
Virages 1/2 – La ligne droite des stands se resserre avant le Rettifilio. Les vibreurs y sont véritablement chevauchés par les pilotes cherchant la trajectoire la plus courte et la plus directe dans cet enchaînement.
Virage 3 – Il faut conserver le rythme dans la Curva Grande, où une bonne aspiration peut être utile avant le gros freinage formant une zone de dépassement à l’entrée du gauche-droite de la Variante Roggia.
Virages 4/5 – Même si cette chicane est bien plus rapide que la première, les bordures sont à nouveau exploitées au maximum. Tout excès peut déstabiliser les monoplaces et casser la vitesse jusqu’aux Lesmo.
Virages 6/7 – Les Lesmo s’attaquent à plus de 260 km/h, et à 180 km/h minimum pour le deuxième droite plus serré. On n’y retrouve souvent qu’une poignée de F1 en raison de leur manque relatif d’appuis.
Virages 8/9/10 – Abordée en troisième avant de passer rapidement le quatrième rapport, la Variante Ascari requiert une précision extrême. Le premier gauche et le droite suivant se négocient au moins à 170 km/h avant l’accélération dans le dernier gauche où les voitures brossent le vibreur extérieur pour avaler la ligne droite opposée.
Virage 11 – À environ 335 km/h, les pilotes freinent et rétrogradent en quatrième vitesse pour défier le virage anciennement connu comme Parabolica, mais qui se nomme Curva Alboreto. Depuis 2014, les graviers de la zone de dégagement ont été remplacés par du bitume, d’où des freinages de plus en plus tardifs à son entrée.
Forces en présence :
Avec une MCL39 polyvalente et à l’aise sur tous les terrains, difficile de ne pas voir McLaren comme favorite à Monza. Mais l’an dernier, l’équipe de Woking n’était pas parfaitement à son aise sur ce rapide tracé. De plus, le manque de fiabilité à Zandvoort peut inquiéter.
Ferrari aura à cœur de briller devant son public, sur un circuit où l’équipe italienne est toujours performante et où elle s’est imposée l’an dernier. Mais Mercedes et Max Verstappen, à l’aise cette année sur les tracés rapides au volant d’une Red Bull qui fonctionne bien sans appui, ne seront pas à oublier.
Derrière, la lutte dans le peloton fera rage entre Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Sauber et Haas. Et sur une piste étroite et courte où les écarts seront serrés, des surprises ne sont pas à écarter.
Les pronos de la rédac’
Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Et ceux de Zandvoort sont particulièrement ambitieux !
— Franck : 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Hamilton
— Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri
— Alexandre : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc
Les horaires du Grand Prix d’Italie
En tant que manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Italie proposera des horaires classiques avec les qualifications samedi à 16h et la course à 15h.
- Vendredi 5 septembre
13h30-14h30 : Essais Libres 1
17h00-18h00 : Essais Libres 2
- Samedi 6 septembre
12h30-13h30 : Essais Libres 3
16h00-17h00 : Qualifications
- Dimanche 7 septembre
15h00-17h00 : Course
Les vainqueurs du Grand Prix d’Italie
|Année
|Circuit
|Vainqueur
|Équipe
|Moteur
|2024
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2023
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|2022
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|2021
|Monza
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|2020
|Monza
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|2019
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2018
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2017
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2016
|Monza
|Nico Rosberg
|Mercedes
|Mercedes
|2015
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2014
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2013
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Renault
|2012
|Monza
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Mercedes
|2011
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Renault
|2010
|Monza
|Fernando Alonso
|Ferrari
|Ferrari
|2009
|Monza
|Rubens Barrichello
|Brawn GP
|Mercedes
|2008
|Monza
|Sebastian Vettel
|Toro Rosso
|Ferrari
|2007
|Monza
|Fernando Alonso
|McLaren
|Mercedes
|2006
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2005
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|McLaren
|Mercedes
|2004
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|Ferrari
|2003
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2002
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|Ferrari
|2001
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|Williams
|BMW
|2000
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1999
|Monza
|Heinz-Harald Frentzen
|Jordan
|Mugen Honda
|1998
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1997
|Monza
|David Coulthard
|McLaren
|Mercedes
|1996
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1995
|Monza
|Johnny Herbert
|Benetton
|Renault
|1994
|Monza
|Damon Hill
|Williams
|Renault
|1993
|Monza
|Damon Hill
|Williams
|Renault
|1992
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren
|Honda
|1991
|Monza
|Nigel Mansell
|Williams
|Renault
|1990
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren
|Honda
|1989
|Monza
|Alain Prost
|McLaren
|Honda
|1988
|Monza
|Gerhard Berger
|Ferrari
|Ferrari
|1987
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams
|Honda
|1986
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams
|Honda
|1985
|Monza
|Alain Prost
|McLaren
|TAG
|1984
|Monza
|Niki Lauda
|McLaren
|TAG
|1983
|Monza
|Nelson Piquet
|Brabham
|BMW
|1982
|Monza
|René Arnoux
|Renault
|Renault
|1981
|Monza
|Alain Prost
|Renault
|Renault
|1980
|Monza
|Nelson Piquet
|Brabham
|Ford
|1979
|Monza
|Jody Scheckter
|Ferrari
|Ferrari
|1978
|Monza
|Niki Lauda
|Brabham
|Alfa Romeo
|1977
|Monza
|Mario Andretti
|Lotus
|Ford
|1976
|Monza
|Ronnie Peterson
|March
|Ford
|1975
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|Ferrari
|1974
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus
|Ford
|1973
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus
|Ford
|1972
|Monza
|Emerson Fittipaldi
|Lotus
|Ford
|1971
|Monza
|Peter Gethin
|BRM
|BRM
|1970
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|Ferrari
|1969
|Monza
|Jackie Stewart
|Matra
|Ford
|1968
|Monza
|Denny Hulme
|McLaren
|Ford
|1967
|Monza
|John Surtees
|Honda
|Honda
|1966
|Monza
|Ludovico Scarfiotti
|Ferrari
|Ferrari
|1965
|Monza
|Jackie Stewart
|BRM
|BRM
|1964
|Monza
|John Surtees
|Ferrari
|Ferrari
|1963
|Monza
|Jim Clark
|Lotus
|Climax
|1962
|Monza
|Graham Hill
|BRM
|BRM
|1961
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1960
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1959
|Monza
|Stirling Moss
|Cooper
|Climax
|1958
|Monza
|Tony Brooks
|Vanwall
|Vanwall
|1957
|Monza
|Stirling Moss
|Vanwall
|Vanwall
|1956
|Monza
|Stirling Moss
|Maserati
|Maserati
|1955
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|Mercedes
|1954
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|Mercedes
|1953
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|Maserati
|1952
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|Ferrari
|1951
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|Ferrari
|1950
|Monza
|Giuseppe Farina
|Alfa Romeo
|Alfa Romeo
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.