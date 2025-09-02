Mercedes lance la chasse à la prochaine star allemande de la F1

Mercedes s’est associée à l’ADAC, la plus grande organisation automobile allemande, pour financer pleinement l’ascension du prochain espoir de la Formule 1 du pays.

Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, affirme que la flambée des coûts des courses juniors – 250 000 euros pour le karting, 1 million pour la Formule 4 – a exclu tous les pilotes, sauf ceux issus des familles les plus riches.

"Plus personne ne peut se le permettre sans le soutien de l’industrie."

"En tant que marque allemande, nous aimerions retrouver un Allemand en Formule 1 dans quelques années – quelqu’un que nous avons formé, comme Kimi Antonelli ou George Russell," a ajouté Wolff.

"Nous ne ferons pas cela à moitié avec l’ADAC ; nous le ferons pour identifier les meilleurs. Nous sommes intransigeants à cet égard."

L’Automobile Club allemand soutient déjà les pilotes nationaux, bien entendu. Désormais, grâce au soutien de Mercedes, les jeunes talents, dès l’âge de 10 ans, seront repérés, soumis à des tests avec un équipement identique et, en cas de succès, bénéficieront d’un soutien financier complet pour la filière monoplace.

Le PDG de Mercedes, Ola Kallenius, a déclaré avoir personnellement initié ce programme.

"Peut-être trouverons-nous le prochain Michael Schumacher, Sebastian Vettel ou Nico Rosberg."

"Nous voulons inspirer et faire comprendre : il y a une opportunité, peut-être qu’un jour vous serez assis dans un cockpit Mercedes F1."

Wolfgang Durheimer, président de la fondation sportive ADAC, a salué cette initiative.

"Les familles ordinaires n’ont pas les ressources financières nécessaires."

"C’est pourquoi tous ceux qui n’en ont pas les moyens sont éliminés prématurément, même s’ils ont du talent. Si ce talent existe et est identifié, cette famille n’a plus à se soucier du financement de sa carrière."

Wolff a également encouragé les entreprises allemandes à s’impliquer.

"Nous ne continuerons que si nous voyons du potentiel. Mais plusieurs jeunes pourraient certainement être suivis à long terme si leurs performances se comparent favorablement à celles de la concurrence internationale."