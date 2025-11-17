Présentation et horaires du Grand Prix de Las Vegas 2025 de F1

La 22e des 24 courses de la saison 2025 de F1 arrive, et c’est le Grand Prix de Las Vegas, qui dispute sa troisième édition sous sa forme moderne, la cinquième si l’on rajoute les deux passages sur le circuit du Caesars Palace, qui donnait aussi son nom à la course.

Ce week-end sera important pour McLaren et pour Max Verstappen, puisque le Néerlandais pourrait perdre toute chance de titre pilotes s’il concède dix points à Lando Norris, et sera éliminé s’il en concède neuf et que Norris gagne.

Si c’est le cas, les deux dernières courses seront encore plus sereines pour McLaren, avec seulement Norris et Piastri en lice pour le titre mondial. Mais pour cela, il faudra éviter de reproduire le mauvais week-end de Las Vegas l’année dernière.

Le tracé

Virages 1/2 – Après un dernier virage rapide et une ligne droite de départ/arrivée plutôt courte, les virages 1 et 2 se prennent à faible allure, avec toutefois un virage 2 qui est en fait en sortie directe du virage 1.

Virages 3/4 – Dans l’enchaînement des deux premiers virages, ces courbes considérées comme 2 n’en forment en réalité qu’une assez longue, avant la première zone de DRS, qui mène ensuite vers un virage 5 en angle droit.

Virages 7-9 – Après le passage autour de la fameuse Sphere de Las Vegas, les pilotes vivront une chicane plutôt lente avant une épingle à gauche, celle-ci menant sur deux virages rapides.

Virage 12 – Cet angle droit débouche sur le fameux Strip, qui verra ensuite les pilotes remonter la mythique avenue devant tous ses lieux les plus célèbres. Le virage 13 sera à fond car il s’agit en réalité d’une ligne droite.

Virages 14-16 – Au bout du Strip et de la deuxième zone de DRS, le circuit fait de nouveau un angle droit avant deux virages assez rapides. Après une très longue ligne droite qui fera se refroidir les gommes, ce virage 14 s’annonce parmi les plus piégeux du circuit, car les pilotes y arriveront à pleine vitesse.

Les forces en présence

McLaren n’a donc pas brillé l’année dernière à Las Vegas, et l’équipe pense avoir progressé, mais pas au point de jouer la victoire. Dès lors, on peut imaginer que Red Bull et Mercedes, qui ont gagné respectivement en 2023 et 2024, seront au rendez-vous pour en profiter.

On sait que cette course est importante pour Max Verstappen, qui voudra reprendre des points aux McLaren, et pour Ferrari, qui aura besoin de se rapprocher de Red Bull et Mercedes, mais on ne sait pas à quoi s’attendre pour la Scuderia, qui a connu un week-end cauchemardesque au Brésil.

Derrière, on pourra de nouveau s’attendre à un week-end serré entre les équipes du peloton, même s’il est possible que Haas profite encore de ses évolutions pour se montrer plus à son avantage.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris

— Alexandre : 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli

Les horaires du Grand Prix de Las Vegas

Les horaires du Grand Prix de Las Vegas sont les plus matinaux de la saison, car cela se déroule en soirée sur le fuseau ouest des Etats-Unis en termes de temps. Aussi, c’est durant la nuit chez nous que le week-end se tiendra.

- Vendredi 21 novembre

1h30-2h30 : Essais Libres 1

5h00-6h00 : Essais Libres 2

- Samedi 22 novembre

1h30-2h30 : Essais Libres 3

5h00-6h00 : Qualifications

- Dimanche 23 novembre

5h00-7h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Las Vegas