Calendrier surchargé : comment éviter le burn-out en F1 ?

Il fut un temps où la F1 avait 16 Grands Prix dans l’année, ou même 20… C’est une autre époque ! Désormais pour des raisons de rentabilité mais aussi en raison de la demande du public et des promoteurs, Liberty Media a allongé le calendrier. Il compte 24 Grands Prix, avec 6 sprints. Mais aussi bien moins d’essais privés que par le passé.

Cependant, les Grands Prix sont de plus en plus loin des bases européennes des équipes, ce qui allonge le temps de transport et la fatigue. Les organismes sont ainsi affaiblis, et ce n’est peut-être pas un hasard si Esteban Ocon, avec d’autres membres du paddock, était très malade à Mexico. Ou encore Carlos Sainz, toujours pas en forme, au Brésil ce week-end.

Comment font donc les équipes pour gérer l’usure des corps et des esprits, décisive quand le moindre dixième compte sur la grille ?

« C’est une question importante. C’est une question qu’il faut se poser en tant que directeur d’équipe » admet Andrea Stella, pour McLaren F1.

« Car si l’on regarde l’aspect technique, l’aspect opérationnel, il y a aussi le facteur humain. »

« Et la gestion de la fatigue est un point important. La récupération entre une course et l’autre est un point important. »

« Et au fil des ans, nous nous sommes assurés qu’il y ait des investissements sur cet aspect chez McLaren en termes de personnel qui soutient l’équipe de course et même l’équipe à l’usine, que ce soit sur le plan médical, physiothérapeutique, psychologique – tout ce qui est lié au bien-être et à la performance humaine. »

« Nous avons investi dans notre façon de voyager, dans l’hébergement – pour nous assurer que nos collaborateurs soient en condition de performer au meilleur de leur potentiel. »

« En fin de compte, c’est peut-être un élément humain qui fait la différence. Nous voulons donc nous assurer d’être au sommet également à cet égard. »

Chez Williams F1, James Vowles a souvent tempêté contre l’allongement des calendriers : car les équipes de milieu de grille, moins bien dotées, peuvent effectuer moins de rotation de Grand Prix en Grand Prix.

« Ce n’est pas nouveau pour nous. Nous faisons 24 courses depuis un certain temps, et il y a une cadence à respecter avec exactement cela : il faut un soutien médical, des kinés, des schémas de sommeil, du temps de repos pour les individus » explique James Vowles.

« On n’y arrive pas par hasard. On y arrive grâce à un programme structuré qui les y amène. »

« Mais ce que je vous invite à faire, c’est d’aller dans la voie des stands, et vous verrez – certainement dans le cas de Williams, mais ce n’est pas seulement nous – les mécaniciens sont là, l’équipe d’arrêt au stand fait des exercices d’échauffement ou autre. »

« En d’autres termes, ils utilisent ce moment pour continuer à construire leurs fondations, car c’est cette force qui leur permet de tenir. C’est donc un monde différent de ce qu’il était il y a cinq ans à cet égard. »

« On le voit dans une équipe lorsque la fatigue s’installe, car de petites erreurs s’insinuent aussi. C’est un sport qui dépend d’êtres humains performant à un très haut niveau. »

« Et il faut juste continuer – comme on le fait pour la santé et la sécurité – à rechercher les signes avant-coureurs, s’assurer de repérer le problème et de prendre des mesures correctives. »

Du côté de Racing Bulls et d’Alan Permane, on donne également quelques détails médicaux intéressants sur les coulisses de l’équipe.

« Comme ces messieurs, nous avons un médecin, un kiné, et les gars sont encouragés – gars et filles – à rester en forme. On en voit beaucoup courir sur la piste ou dans les salles de sport des hôtels. »

« Nous nous assurons, comme l’a dit Andrea, d’être dans un hôtel d’un niveau correct avec de bonnes installations pour qu’ils puissent rester en forme. »

« Nous essayons absolument de donner à chacun du temps libre entre les courses – ce qui est délicat avec ce dernier triple-header. Même là, il est possible d’avoir un jour de congé, un jour de repos, et cela peut faire toute la différence. »