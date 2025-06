Présentation et horaires du Grand Prix d’Autriche 2025 de F1

Après une escale au Canada, la F1 retrouve l’Europe avec le Grand Prix d’Autriche ce week-end. Une étape sur le Red Bull Ring qui s’annonce de nouveau intense entre les top teams et dans le peloton. Il faudra clairement faire le tour parfait pour réussir à maximiser le résultat.

En effet, le tour du Red Bull Ring est le plus court de la saison, avec à peine plus d’une minute en qualifications pour un tour. Il est fort possible, au vu de ce qu’on a observé au Canada, que le peloton se tienne en moins de sept dixièmes en Q1.

Le tracé

Il ne s’agit pas du tracé le plus court de la saison, ni du plus rapide, mais de celui qui est effectué en un temps le plus court. Le record de la piste est détenu par Valtteri Bottas en 1’02"939, soit une moyenne de près de 247 km/h. Cela en fait l’un des circuits les plus rapides.

Il fait un peu plus de 4 kilomètres et ne comporte que 8 virages, ce qui est aussi un record sur la saison. Après la ligne droite de départ, un virage en 4e mène sur une ligne droite courbée qui se passe largement à fond, avant une épingle qui mène sur une autre ligne droite.

Ces trois lignes droites auront encore une zone de DRS cette saison, et chaque zone aura d’ailleurs son propre point de détection. Après un nouveau virage en seconde, il y a un double gauche en appui, et un long gauche-droite qui ramène vers les deux dernières courbes, dont la particularité est d’avoir un carrossage inversé.

Si la première des deux est légèrement incurvée vers l’extérieur, la deuxième l’est vers l’intérieur et permet une arrivée très rapide dans la ligne droite des stands.

A noter que le Red Bull Ring a procédé à des modifications pour éviter les situations ubuesques des limites de piste en 2023 (à lire ici).

Les forces en présence

McLaren a souffert au Canada et l’on se demande si l’équipe de Woking retrouvera sa superbe, face à des équipes Mercedes et Red Bull qui l’ont battue au Canada. Quant à Ferrari, c’est toujours l’inconnue en matière de performance, mais aussi de gestion des pneus.

Derrière, Williams voudra retrouver sa bonne forme après deux courses décevantes, tandis que Sauber et Aston Martin auront envie de confirmer des progrès vus avec leurs dernières évolutions en date.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Leclerc

— Emmanuel : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Russell

— Alexandre : 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix d’Autriche de F1

Contrairement à l’an dernier, il n’y a pas de Sprint ce week-end en Autriche. Les horaires seront donc les mêmes que lors des dernières courses européennes à Imola, Monaco et Barcelone.

- Vendredi 27 juin

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 28 juin

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 29 juin

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix d’Autriche et de Styrie