Ferrari reconnaît que des équipes rivales ’fonctionnent plus harmonieusement’

Ferrari traverse une saison 2025 particulièrement décevante, au point d’être menacée de vivre son premier exercice sans victoire depuis 2021. Alors que les performances stagnent et que les rumeurs ont entouré l’avenir de Frédéric Vasseur, Benedetto Vigna, directeur général de la marque au cheval cabré, a admis que certaines équipes du plateau paraissaient aujourd’hui mieux structurées.

Avec seulement sept podiums pour Charles Leclerc et aucun top 3 pour Lewis Hamilton, arrivé cet hiver en provenance de Mercedes, la Scuderia peine à concrétiser les espoirs nés de son recrutement spectaculaire.

Dès le mois de juin, à l’approche du Grand Prix du Canada, des rumeurs avaient évoqué la possibilité d’un remplacement de Vasseur, en raison d’un début de saison en deçà des attentes. Ferrari avait rapidement tenté d’éteindre l’incendie en prolongeant le Français pour plusieurs années, en juillet.

Mais l’absence de progression tangible a relancé les interrogations le mois dernier, après des informations selon lesquelles la Scuderia aurait entamé des discussions avec Christian Horner, l’ex-team principal de Red Bull. Ferrari aurait ainsi approché Horner avant son départ de Milton Keynes, en juillet, et plus récemment en septembre.

À ce stade, l’hypothèse Horner semble toutefois morte née : l’ancien dirigeant de Red Bull viserait plutôt un rôle incluant une prise de participation au sein d’une équipe, dans le cadre d’un futur retour attendu en F1.

Après que John Elkann, président de Ferrari, a officiellement renouvelé sa confiance à Vasseur avant le Grand Prix des États-Unis, c’est désormais Benedetto Vigna qui s’exprime publiquement. Et le constat est sans détour.

"Il y a d’autres équipes où tout semble fonctionner plus harmonieusement que chez nous."

Le dirigeant insiste sur la nécessité pour la Scuderia de renforcer sa cohésion et de combiner efficacement tous les éléments clés de la performance.

"Nous devons nous assurer que tous les ingrédients nécessaires pour gagner fonctionnent correctement. Le podium au Mexique nous rend heureux, mais nous devons garder les pieds sur terre. Malheureusement, la saison ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions."

Alors qu’il ne reste plus que quatre rendez-vous, au Brésil, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi, Vigna appelle à maintenir l’unité.

"Nous continuerons à travailler de manière unie et cohésive, car il reste encore quatre courses, et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour voir comment les choses se terminent."

Si mathématiquement rien n’est évidemment perdu pour la 2e place du championnat constructeurs, Ferrari semble condamnée à une fin d’exercice où l’enjeu sera avant tout de sauver l’honneur et de consolider les fondations d’un projet sportif encore fragile. La pression laisse toutefois peu de répit à Vasseur, dont le travail reste scruté à la loupe malgré le soutien exprimé par la direction.

Le clan Ferrari espère désormais que ces dernières courses permettront de ramener un minimum de dynamique avant l’hiver, période qui s’annonce cruciale pour redresser la trajectoire de l’équipe avec les nouvelles règles.