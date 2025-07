Pourquoi Wheatley veut insuffler une ’dynamique’ chez Sauber F1

Jonathan Wheatley est souvent vu comme l’artisan des récents progrès de Sauber F1, dont il est devenu en avril le team principal. Mais le Britannique est modeste et il salue notamment le travail accompli par Mattia Binotto pour placer les bonnes personnes aux postes clés.

"Je ne pense pas avoir accompli grand-chose, pour être honnête, si ce n’est un déménagement réussi en Suisse !" s’amuse Wheatley. "C’est merveilleux de travailler avec l’équipe. De toute évidence, Mattia a réalisé un énorme travail avant mon arrivée, et c’est à partir de ce moment-là que la balle a été mise dans le camp."

"C’était génial de m’absorber dans l’équipe et d’essayer de comprendre comment elle fonctionne, d’ajouter quelques conseils ici et là, et maintenant, quand je me suis assis sur le mur des stands à Silverstone, j’ai vraiment l’impression que tout se met en place."

"Ma première course a été Suzuka et le GP du Japon. J’ai fait 10 courses en 13 semaines ou quelque chose comme ça. C’est une période assez longue. Je pense qu’à partir du moment où nous avons apporté la première amélioration à la voiture, vous avez pu voir la confiance des pilotes tout à coup, ils pouvaient pousser la voiture."

"Ils pouvaient enchaîner des tours de qualification consécutifs, et cela nous met dans une position où nous pouvons maximiser notre avantage. Il y a eu beaucoup de travail avant que je n’arrive ici, et je ne veux pas m’en attribuer le mérite. C’est une grande équipe qui est à l’œuvre ici."

"Ils ont fait les grands pas en termes de matériel, mais aussi de confiance dans l’équipe et de choses comme les arrêts aux stands, qui sont une manifestation de l’esprit d’équipe. Quand vous voyez une équipe détendue qui effectue de bons arrêts aux stands, c’est une équipe heureuse."

Wheatley raconte qu’il a validé son arrivée comme directeur de l’équipe à cette date l’an dernier, et explique pourquoi il est fier de bientôt représenter Audi : "Il y a un an, presque jour pour jour, j’ai passé mon entretien d’embauche. J’ai conduit d’ici à Goodwood jusqu’à l’aéroport de Southampton où j’ai rencontré Audi et nous avons discuté du projet."

"Depuis, je n’ai pas lâché l’affaire. J’ai grandi en regardant les Audi Quattro foncer dans la forêt avec des flammes sortant de l’échappement ! Audi a toujours fait les choses différemment et c’est fantastique de faire partie de cette aventure. C’est probablement la chose la plus importante dans notre sport en ce moment."

"C’est fantastique pour la F1 et tout le monde devrait s’en réjouir. Nous devons faire preuve d’humilité face au défi que nous devons relever. Il sera difficile d’atteindre le même niveau que les équipes établies, et pour franchir ce niveau, il faut une certaine dynamique."

"Mais je crois fermement que nous allons y arriver. Nous sommes déjà en route. Nous nous sommes mis dans une position qui nous a permis de tirer parti de certaines situations de pluie. Très bientôt, j’aurai quatre anneaux sur une chemise et je serai le directeur d’équipe le plus heureux de la F1."