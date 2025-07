McLaren F1 aimerait que Piastri utilise la nouvelle suspension arrière

McLaren F1 aimerait convaincre Oscar Piastri d’utiliser la nouvelle suspension apportée récemment, que l’Australien a refusé d’utiliser. Lando Norris s’en sert et a remporté deux courses depuis son introduction, même s’il a réfuté la responsabilité de cette pièce dans ses victoires. Andrea Stella, le team principal de l’équipe, explique la réflexion en cours du côté de Piastri.

"La différence de réglage de la suspension avant ne complique pas la façon dont nous examinons les données, ni la façon dont nous comparons les performances des deux voitures du point de vue de la performance de la voiture ou de la conduite. Ce n’est pas un problème en soi" a déclaré Stella.

"C’est plutôt un problème du point de vue des pièces détachées, car nous avons besoin de diverses spécifications que nous transportons avec nous. Nous discutons actuellement de la possibilité que certaines des options adoptées par Lando soient intéressantes pour Oscar à l’avenir. Cela sera évalué."

Cependant, le pilote ne sera pas contraint de l’utiliser, car il se sent bien avec la MCL39 telle qu’elle était auparavant. Stella est donc conscient que ses pilotes pourraient simplement conserver une spécification différente jusqu’à la fin de la saison.

"Nous pouvons voir que Lando est plus à l’aise et c’est une très bonne nouvelle. Oscar, quant à lui, a toujours eu une bonne relation avec la voiture. Il est donc possible que ces différences persistent jusqu’à la fin de la saison."