Pourquoi Red Bull a exigé de Verstappen qu’il rende la position à Hamilton

Max Verstappen a terminé deuxième du premier Grand Prix de Formule 1 disputé à Madrid, derrière Kimi Antonelli, mais la victoire aurait-elle pu lui échapper uniquement à cause d’une décision prise par Red Bull en début de course ? Le Néerlandais a en effet reçu l’ordre de rendre deux positions après un incident avec Lewis Hamilton, alors qu’il avait déjà dépassé Antonelli. Laurent Mekies estime toutefois que la victoire n’était pas réellement à sa portée dans ces circonstances.

Verstappen avait dépassé Antonelli dès le premier tour, mais son sort était déjà en partie scellé par un incident survenu au départ. En lutte avec Hamilton pour la troisième position, le pilote Red Bull a dû couper un virage et est revenu en piste devant la Ferrari du Britannique.

Hamilton a alors signalé la situation à son équipe par radio, tout en sachant que la direction de course avait également accès aux communications. Le septuple champion du monde a fait remarquer que Verstappen devait lui rendre la position. Mais entre-temps, le pilote Red Bull avait également pris l’avantage sur Antonelli.

Le pilote Mercedes avait lui-même connu un début de course mouvementé, puisqu’il avait coupé plusieurs virages et devait rendre une position à Lando Norris. Verstappen s’était ainsi retrouvé devant Antonelli lors de ce premier tour.

La situation signifiait que, s’il devait laisser Hamilton repasser, Verstappen devait également céder sa position à Antonelli, désormais intercalé entre les deux hommes.

Lorsque Gianpiero Lambiase lui a transmis l’instruction de Red Bull, Verstappen a clairement fait savoir qu’il ne partageait pas l’analyse de son équipe. Selon lui, Hamilton l’avait poussé hors de la piste et lui rendre la place représentait une injustice.

"Mais de quoi putain parlez-vous ?" a lancé Verstappen à son équipe. "Il aurait provoqué un accident. Mais de quoi vous parlez ? Si je reste simplement sur la piste, je suis hors course."

Malgré son désaccord, Verstappen a finalement appliqué la consigne au quatrième tour. Il a laissé Antonelli et Hamilton reprendre leurs positions, avant d’entamer sa remontée.

Pour Laurent Mekies, Red Bull avait rapidement étudié l’incident depuis le muret et avait considéré qu’il était préférable d’accepter immédiatement la perte de deux positions plutôt que de prendre le risque d’une sanction plus lourde ultérieurement.

"On sait que c’est une décision difficile, les gars sur le muret ont vite regardé cela et pris la décision rapidement, et on a ressenti qu’il fallait prendre ce risque pour ensuite remonter, ce qu’a fait Max brillamment par la suite," a déclaré Mekies.

"La décision des commissaires est de demander de rendre la place, donc dans ce cas on aurait été pénalisés. Et si on imagine un scénario avec une Safety Car ou autre, ça peut coûter bien plus qu’une place ou deux. C’est pour ça que Max a redonné la place et a continué se battre ensuite. Et la deuxième place était le meilleur résultat possible."

Une fois la course terminée, Red Bull pourra naturellement revenir sur cette situation.

"Après la course, on a un monde ouvert, et on peut demander aux commissaires ce qu’ils en pensent, mais pendant la course on n’a pas vraiment le temps de faire toutes ces consultations et il faut prendre une décision."

Le graining au cœur de la stratégie

La stratégie de Red Bull a ensuite été dictée par le comportement des pneumatiques. Le graining a constitué la principale difficulté à gérer pour les équipes, avec une incertitude importante concernant la possibilité de réaliser un seul arrêt.

"Le graining était le point principal, on a senti que si on gérait le graining, on aurait pu faire un seul arrêt, mais le graining pouvait être hors de contrôle et on a vu beaucoup de gestion pour que ça reste sous contrôle."

Mekies a également été interrogé sur la surprise de voir McLaren s’arrêter aux stands alors que la course était sous drapeau vert. Avec la VSC qui venait de prendre fin, Red Bull pensait plutôt voir Norris rester en piste comme Leclerc.

"C’était bienvenu ! C’est difficile de se mettre à la place des autres, on a vu la VSC se terminer et on pensait qu’ils allaient rester en piste à ce moment-là, mais ils avaient surement d’autres équations à régler et ça nous a aidés."

Derrière Verstappen, Liam Lawson a également réalisé une prestation convaincante puisqu’il a terminé sixième. Le Néo-Zélandais avait déjà obtenu une bonne position sur la grille et a confirmé en course avec un résultat important pour Red Bull. Son dernier Grand Prix si Hadjar revient à Bakou ?

"Liam a fait un très bon travail, la sixième place apporte de bons points, il a fait une bonne qualification et une bonne course aujourd’hui, donc on en est contents."

"En ce qui concerne la prochaine course, c’est dans deux semaines donc on a encore un peu de temps, on évaluera la santé d’Isack (Hadjar), on le mettra dans le simulateur et on verra ce qu’il est en est. Mais ça ne change rien, on veut qu’il soit à 100 % et notre priorité est sa convalescence complète."