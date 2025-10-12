Pourquoi McLaren a ’perdu confiance’ dans ses arrêts aux stands

L’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, estime que les arrêts au stand lents de McLaren lors des dernières courses sont le résultat d’une perte de confiance de l’équipe.

Lando Norris a été victime d’un arrêt lent lors du Grand Prix d’Italie le mois dernier, ce qui lui a coûté sa position en piste au profit de son rival pour le titre, son équipier Oscar Piastri. Cependant, McLaren a choisi de rectifier la situation en ordonnant à Piastri de rendre sa position.

Norris a subi un autre arrêt au stand trop lent lors d’une course difficile à Bakou, avant que ce ne soit au tour de Piastri d’attendre dans son stand lors de la dernière course à Singapour.

Ces arrêts au stand médiocres risquent d’avoir des répercussions considérables sur la lutte pour le titre F1 entre les deux pilotes McLaren s’ils se poursuivent, alors qu’il ne reste plus que six courses à disputer.

"Savez-vous pourquoi cela arrive ? Parce que les gars sont en train de perdre confiance. Tout est une question de confiance," estime Steiner.

"Le pit stop n’est pas une question de travail. C’est une question de mental [il pointe son doigt vers sa tête]."

"Si vous faites un mauvais arrêt, le mieux est de l’oublier. Si vous vous concentrez trop dessus, en vous demandant ’Comment éviter que cela se reproduise ?’ et tout ça, vous recommencez à trop réfléchir."

"Parfois, il faut juste oublier. Des erreurs, ça arrive, il faut passer à autre chose, parce que si on a pu le faire avant, on peut le refaire."

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a suggéré qu’un problème matériel était en partie responsable de la série d’arrêts lents observés ces derniers temps. Mais Steiner n’y croit pas un instant.

"Pour un arrêt au stand, il faut disposer du bon équipement et McLaren l’a depuis longtemps. L’équipement peut faire gagner un ou deux dixièmes de seconde au maximum."

"Tous les membres de l’équipe s’entraînent tellement qu’ils sont capables de le faire, et nous avons là une équipe cohérente, toujours composée des mêmes personnes qui effectuent le même travail."

"Le reste n’est qu’une question de confiance. Oui, si un pilote s’arrête au mauvais endroit, cela peut vous mettre hors séquence et vous perdez un peu de temps. Mais sinon, le reste, c’est juste comme répéter le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième arrêt au stand. Ils devraient tous être identiques. "

"Ces gars-là sont bons. On parle ici, en réalité, de secondes. On ne parle pas de minutes si quelque chose ne va pas. Juste un petit mouvement incorrect, ce n’est normalement pas le centre d’attention, pas la concentration, on pense à autre chose et on se trompe."

"La confiance s’est perdue quelque part parce que ça doit trop cogiter. Ou parce qu’il y a trop de pression."