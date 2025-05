Pourquoi les pannes d’Ocon et Antonelli ont été gérées différemment par la FIA

Les deux neutralisations de la course d’Imola ont posé question ce week-end, puisque la Haas d’Esteban Ocon et la Mercedes d’Andrea Kimi Antonelli se sont arrêtées au même endroit, mais la direction de course a choisi une voiture de sécurité virtuelle dans le premier cas, et physique dans l’autre.

Alex Wurz, le président de l’association des pilotes, confirme ce que nous vous avions dit pendant le live dimanche : Antonelli a arrêté sa voiture plus loin, et la distance à parcourir dans l’herbe était trop importante pour ramener la W16 au même endroit que la VF-25. De plus, avec la VF-25 dans la porte entre les murs, il n’était pas possible de la mettre parfaitement en sécurité.

"J’ai reçu beaucoup de questions au cours des dernières 24 heures, après Imola, de la part de journalistes et de fans en tant que consultant TV, expert des médias, et bien sûr, cela touche également mon rôle en tant que président de la GPDA" a déclaré Wurz.

"La question était de savoir s’il y avait une incohérence dans la prise de décision de la direction de course concernant la voiture de sécurité virtuelle avec l’incident de la Haas d’Esteban Ocon, à la sortie du virage 7 en course, et puis un peu plus tard, de l’arrêt de Kimi Antonelli et sa Mercedes, également au virage 7."

"Il semble qu’il s’agisse d’un incident similaire, mais je l’ai déjà déclaré en direct à la télévision autrichienne : je pense que le directeur de course a pris les bonnes décisions, parce que là où la voiture d’Esteban Ocon s’est arrêtée, il était relativement simple de la repousser dans l’ouverture."

"Kimi Antonelli s’est arrêté un peu plus haut, l’herbe n’est même pas là, il y a une compression là-dedans, et c’était juste trop loin, donc le directeur de course a dû déployer un véhicule de levage ?"

Avec l’obligation de dépanner la voiture en bord de piste, Wurz juge normal d’envoyer la Safety Car en piste : "Et au moment où un tel véhicule se trouve sur la piste et doit passer au-dessus de la piste pour atteindre cette voiture, il a absolument pris la bonne décision d’appeler la voiture de sécurité."

"N’oublions pas ce qui s’est passé au Japon avec Jules Bianchi, et les pilotes et tout le monde ont dit ’nous devons en tirer des leçons’. Cette décision n’est donc pas incohérente, bien au contraire."

"C’était une très bonne décision au nom de la sécurité. C’est ce que j’ai déclaré en direct à la télévision, et je veux répondre à ces préoccupations ici, et remercier le contrôle de la course et la FIA pour cette décision, parce que c’est absolument au nom de la sécurité - et c’est tout à fait conforme à ce que nous avons convenu et dit au cours des dernières années."