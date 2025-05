Norris explique ce qui lui ’complique plus la vie’ cette année qu’en 2024

Ce week-end à Imola, Andrea Stella a esquissé un début de raison pour laquelle Lando Norris commet plus d’erreurs qu’Oscar Piastri sur un tour. Le directeur de McLaren F1 a fait référence à la conception de la voiture, et au fait que le train avant soit un peu moins réactif, ce qui engendre plus de difficultés pour Norris que pour son équipier.

"Andrea a toujours raison" a plaisanté Norris en référence à ces propos expliquant ses difficultés. "Même s’il n’était pas mon patron, Andrea a toujours raison. Andrea est très doué pour expliquer les choses et les faire comprendre, et il a toujours raison. Quoi qu’il dise, il finit toujours par avoir raison dans la situation."

Le Britannique reconnait qu’il est exigeant avec lui-même, parfois trop, ce qui va à l’encontre de ses objectifs personnels et du fait de ne pas faire d’erreurs : "Je pense que c’est ce que j’ai expliqué tout au long de la saison, c’est-à-dire que chaque pilote a une façon différente de conduire les voitures."

"Je n’ai pas d’excuses, parce que j’ai aussi l’impression que c’est mon travail de conduire n’importe quelle voiture que l’on me confie, donc je n’aurai pas d’excuses, mais j’aurai parfois des raisons, mais au bout du compte, je veux juste conduire du mieux que je peux."

"Il se peut que j’aie des jours difficiles. Il peut y avoir des jours où je suis plus performant. Aucun pilote n’est jamais satisfait. J’essaie toujours de m’améliorer et nous essayons toujours d’améliorer la voiture, même si nous gagnons des courses, si nous sommes deuxièmes dans les courses, ou si nous dominons les courses."

"Il nous arrive encore de ne pas être satisfaits, d’attendre plus et de vouloir plus. C’est l’une des choses qui m’ont plus compliqué la vie cette année que la saison dernière, et cela ne me permet pas d’exploiter pleinement mon potentiel. Mais oui, j’attends plus de la voiture, et je sais aussi que je dois parfois faire un meilleur travail."