12e équipe en F1 : Szafnauer promet un nouveau motoriste et beaucoup d’argent !

Après Cadillac, verra-t-on bientôt une 12e équipe en F1, et une grille à 24 voitures ?

Nous en sommes encore très loin, mais tel est bien le projet sur lequel travaille actuellement Otmar Szafnauer.

Le directeur d’écurie respecté, ancien de Force India ou d’Alpine, est en effet à la manœuvre pour orchestrer un projet mystérieux… mais ambitieux selon ses dires.

Qui est derrière ce projet de 12e équipe, à part Otmar Szafnauer lui-même ? Un constructeur ? Des investisseurs ?

Le Roumano-Américain en a dit un peu plus pour The Race, et pas qu’un peu !

Szafnauer : « Les finances sont en place », a-t-il dit.

« Ce que je peux vous dire, c’est que les financiers sont des gens sérieux et qu’ils ont les moyens financiers de financer une équipe de Formule 1. »

Surtout, Otmar Szafnauer confirme qu’un constructeur et manufacturier automobile, une marque donc, appuierait ce projet… Une nouvelle de taille pour appuyer cette candidature car sans le soutien de General Motors / Cadillac, il n’y aurait pas déjà eu de 11e équipe en F1.

« Le constructeur automobile qui souhaite également rejoindre la Formule 1 est en place. »

« C’est juste une question de bon timing pour réellement avoir l’opportunité de lancer la 12ème équipe. »

Otmar Szafnauer n’exclut pas non plus de racheter une équipe… peut-être Alpine F1 ?

Ce serait ironique car c’est Alpine qui avait viré Otmar Szafnauer !

« Et peut-être que dans un avenir proche, certaines équipes pourraient être à vendre. »

L’option du rachat d’une équipe serait à préférer pour des raisons financières… en raison d’un fonds anti-dilution triplé à 600 millions d’euros.

« C’est difficile quand les gens ne vendent pas », a ajouté Szafnauer.

« Et je comprends pourquoi - il y a un nouvel Accord Concorde qui arrive [pour 2026-30], tout cela a été convenu. »

« Et par la suite, il y a neuf propriétaires et ils ont tous des perspectives différentes sur la vie, sur la Formule 1, sur la durée pendant laquelle ils veulent y rester, sur les raisons pour lesquelles ils y sont. »

« Donc, espérons-le, et dans un avenir pas trop lointain, certains d’entre eux diront : ’Vous savez quoi ? J’ai fait mon temps en Formule 1, c’est peut-être le bon moment pour vendre’. »

Le problème, c’est que la F1 n’a absolument pas le souhait aujourd’hui d’accueillir une 12e équipe. Même General Motors avait dû batailler pour obtenir sa place. Mohammed Ben Sulayem et la FIA sont plus ouverts - mais surtout à une équipe chinoise…

Un nouveau motoriste en 2030 grâce à Otmar Szafnauer ?

Quant à la deadline de ce projet, Otmar Szafnauer est réaliste : ce ne sera pas avant 2028 s’il n’embauche pas « dès demain ».

Le plus simple serait de viser 2030, date de l’expiration des Accords Concorde et de la prochaine réglementation moteur.

« Je pense qu’avec les ressources que j’ai rassemblées, en peu de temps, je pourrais être compétitif » tempère cependant Otmar Szafnauer.

« J’embaucherais les bonnes personnes. Je pense que je peux les convaincre de venir. Le constructeur automobile qui produira un groupe motopropulseur sera très compétent. »

L’homme a de l’ambition : nouveau motoriste, nouvelle usine… il semble y avoir de l’argent, mais on ne saura toujours pas d’où il vient !

« Et le soutien financier que j’ai réussi à mettre en place signifie que nous aurions une nouvelle soufflerie, de nouvelles installations de R&D, une nouvelle usine - un peu comme ce que Lawrence Stroll a fait [avec Aston Martin]. »

« Cela prend probablement deux à trois ans à partir de zéro - mais pendant ces deux à trois ans, si vous rassemblez les bonnes personnes, vous pouvez également développer les outils de simulation dont vous avez besoin pour être compétitif, puis en trois à quatre ans être compétitif. »

Et Otmar Szafnauer de rappeler son expérience de directeur d’écurie à succès, notamment pour partir de zéro…

« Quand j’étais chez British American Racing, la deuxième année [2000], nous avons terminé à égalité à la quatrième place aux points du championnat du monde [avec Benetton], et nous sommes partis de rien - trois employés. J’étais alors directeur des opérations, donc je me souviens de ce qu’il a fallu pour faire cela. »

« Je ne sais pas quand ni si le processus pour une 12ème équipe s’ouvrira, mais si c’est le cas, je veux être prêt. Et s’il s’ouvre relativement bientôt, alors 2028, 2029 serait un calendrier juste pour être en course. »