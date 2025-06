Pourquoi l’équipe du film ’F1’ est heureuse de ne pas l’avoir fait avec Tom Cruise

Joseph Kosinski est le réalisateur du film ’F1’, qui sort le 25 juin en France. Après avoir travaillé avec Tom Cruise sur ’Top Gun : Maverick’, il a rencontré Brad Pitt pour le film sur la Formule 1, et il est satisfait de ne pas avoir fait appel à celui qui joue dans la saga ’Mission : Impossible’ pour ce projet.

"Tom repousse toujours les limites, mais il est en même temps très capable et très compétent" explique Kosinski au magazine GQ. "Ils ont tous les deux un talent naturel pour la conduite. Mais oui, je pourrais imaginer que Tom nous fasse un peu plus peur."

Graham Kelly, superviseur véhicule qui a travaillé avec Tom Cruise mais aussi avec Brad Pitt sur le film ’F1’, confirme les dires de Kosinski : "Nous aurions eu un accident. Tom pousse la voiture à la limite. Je veux dire vraiment à la limite. Cela me terrifie."

"Je veux dire que j’ai fait beaucoup de ’Mission : Impossible’ avec Tom et c’est l’expérience la plus stressante pour quelqu’un comme moi qui construit des voitures pour lui, qui fait des cascades avec lui. Alors que Brad écoute et connaît ses capacités, et je pense qu’il serait le premier à dire ’je ne vais pas faire ça’."

Luciano Bacheta, qui avait remporté un titre dans l’ancien championnat F2 de la FIA, a supervisé la vitesse, mais Brad Pitt explique ne pas avoir tenu compte de ses recommandations en matière de vitesse.

"Oui, je n’ai pas tenu compte de l’avertissement de limitation de vitesse. Je me suis passionné, inutilement. C’était assez comique à la fin. Et puis, quand ils ont finalement levé les limitations, qu’ils nous ont fait confiance et qu’ils nous ont laissés faire, tout s’est bien passé."

L’acteur a été impressionné par la manière dont les monoplaces, qui se basaient sur des châssis de F2 pour le tournage, sont plus efficaces quand elles atteignent une vitesse élevée et que l’appui aérodynamique commence à se faire sentir.

"L’idée de parcourir une autoroute à 300 km/h semble totalement téméraire et dangereuse, on ne le veut absolument pas. Mais avec ces choses-là, plus vous prenez de la vitesse, plus tout commence à fonctionner."

Lewis Hamilton a dit de Brad Pitt qu’il "est déjà un compétiteur dans l’âme", tandis que le producteur du film, Jeremy Kleiner, a loué l’acteur et déclaré qu’il avait "une composante physiologique pour piloter".