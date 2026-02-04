Hamilton se sépare de son manager avant le début de la saison

À un mois seulement du coup d’envoi de la saison de Formule 1 2026 en Australie, Lewis Hamilton a pris une décision importante en dehors de la piste. Selon The Independent, le septuple champion du monde a mis fin à sa collaboration avec son manager Marc Hynes, et ce, à un moment charnière de sa carrière.

Cette séparation intervient alors que le pilote britannique sort d’une première saison difficile chez Ferrari. Arrivé à Maranello avec de grandes attentes en 2025, Hamilton a connu une année compliquée, marquée par des performances irrégulières et, surtout, par une statistique inédite dans sa carrière : aucun podium inscrit sur l’ensemble de la saison.

À quelques semaines de la première course à Melbourne, la manche inaugurale du championnat, Hamilton chercherait désormais à se recentrer pleinement sur l’aspect sportif, avec l’objectif clair de redresser la barre pour cette nouvelle campagne.

Marc Hynes n’était pas un inconnu dans l’entourage du Britannique. Ancien athlète et proche de longue date de Hamilton, il avait occupé le poste de directeur général de Project 44, la société de gestion du pilote, entre 2015 et 2021. Leur collaboration avait accompagné les années les plus fastes de la carrière du pilote Mercedes, avant son départ pour Ferrari.

D’après les informations relayées, Hynes s’apprêterait désormais à rejoindre le projet Cadillac en Formule 1, l’écurie américaine devant faire ses débuts sur la grille lors de cette saison. Un virage professionnel notable, alors que Cadillac prépare son entrée dans la discipline reine.

Malgré les difficultés rencontrées en 2025, les signaux envoyés récemment par Hamilton se veulent plus optimistes. Le Britannique a laissé entendre que Ferrari aurait mieux débuté sa préparation hivernale que l’an passé, à l’approche d’une saison marquée par l’introduction de l’un des changements de réglementation les plus radicaux de l’histoire de la F1.

À l’issue d’essais privés effectués la semaine dernière à Barcelone, Hamilton s’est montré encouragé par le travail accompli par la Scuderia, laissant penser que Ferrari disposerait cette fois d’un package plus compétitif pour aborder cette nouvelle ère technique.