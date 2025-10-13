’Le championnat n’est pas terminé’ : Red Bull prévoit d’autres évolutions sur la RB21

Max Verstappen va bénéficier d’une nouvelle évolution sur sa Red Bull afin de maintenir sa pression sur McLaren F1 en fin de saison dans sa lutte pour décrocher un cinquième titre consécutif de champion du monde de F1, après une évolution à Monza et un aileron avant revu à Singapour qui ont ramené la RB21 au niveau de la MCL39.

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, avait admis que cette politique pouvait être problématique pour l’équipe, avec un retard sur le travail en vue de l’année prochaine. Mais le directeur technique, Pierre Waché, confirme que d’autres nouveautés vont arriver.

"Nous aurons d’autres choses à venir," a déclaré Waché. "Pas lors du prochain Grand Prix, peut-être un peu plus tard. Il est clair que le championnat n’est pas terminé pour nous. C’est très important. Conformément à la philosophie de cette équipe, nous ne lâchons jamais rien lors des courses auxquelles nous participons dans ce championnat."

Red Bull dispose actuellement d’un avantage certain sur McLaren dans la mesure où elle développe sa voiture tard dans la saison alors que le team de Woking est tourné entièrement vers 2026. Et le Français a expliqué pourquoi Red Bull a continué son développement.

"Nous avons compromis notre début d’année. Mais avec notre façon de travailler, c’est toujours comme ça. Nous avons un peu de retard dans le développement, un peu de retard dans la finalisation de la prochaine voiture."

"C’est ainsi que fonctionne notre système, et nous en tirons profit cette année. Nous sommes peut-être un peu différents des autres dans notre façon de travailler, mais nous avons de très bonnes capacités en interne en termes de fabrication. C’est ce que nous faisons le mieux."

Quant à savoir si le développement en cours aura un impact sur la voiture de l’année prochaine, Waché va à l’encontre des propos de Mekies : "Tout ce que vous retirez du développement de l’année prochaine pourrait avoir un petit impact ici."

"Mais pour être clair, ce que nous avons maintenant et ce que nous aurons un peu plus tard a été développé longtemps à l’avance. Comme je l’ai dit, ce n’est pas quelque chose qui date d’hier."

"Sinon, si on ne développe pas la voiture, on ne sait jamais si c’est suffisant, c’est l’essentiel. On ne sait jamais si ce qu’on fait et ce qu’on a découvert suffiront à répondre aux besoins du pilote."

Enfin, interrogé sur le potentiel de la RB21 pour les six dernières courses, Waché reste prudent : "C’est difficile à dire. Mais l’important est d’améliorer l’utilisation et le potentiel de la voiture pour les pilotes. Nous craignions que sur une piste à fort appui, le rythme diminue, mais ce n’est pas le cas ; c’était un atout majeur pour Singapour. C’est également un bon signe pour les courses à venir."