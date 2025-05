Marko : La victoire à Imola est ’importante’ pour l’avenir de Verstappen

Imola a été un résultat « important » pour Red Bull pour plus d’une raison, admet le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko.

Après que McLaren ait établi sa domination lors des sept premières courses de 2025, une importante évolution de la Red Bull RB21 a permis à Max Verstappen de retrouver la pole et de remporter la ourse.

"Pour la première fois depuis longtemps, Max ne s’est pas plaint de la tenue de route," dit Marko.

"Nous avons tourné en rond pendant un an, mais à Imola, la voiture était enfin de nouveau au top. Il était important pour Max de voir que tout le monde travaillait dur et s’entraidait."

"Stratégie, réglages, tenue de route, tout était excellent. Nous étions meilleurs que McLaren."

Pourquoi était-il si « important » pour Verstappen de percer ? Selon des secrets de polichinelle dans le paddock de la F1, c’est parce que son contrat prévoit des clauses de sortie – apparemment pendant la pause estivale – qui pourraient lui permettre d’accepter des offres importantes d’écuries concurrentes avant l’expiration de son contrat en 2028.

Imola aurait donc pu être une étape importante pour convaincre le quadruple champion du monde de partir... ou de rester.

"Maintenant, assurons-nous de remporter le championnat du monde," poursuit Marko lorsqu’on l’a interrogé sur les rumeurs entourant Verstappen, "et on verra bien. Mais l’équipe a démontré qu’elle pouvait réagir malgré les rumeurs."

Une interprétation possible est que si Verstappen remporte un cinquième titre consécutif chez les pilotes, la clause de sortie ne sera plus pertinente. Marko le nie.

"Ce n’est pas axé sur le championnat du monde."

Cependant, un autre signe de stabilité et de progrès pour Verstappen est que les rumeurs avant Imola, selon lesquelles il s’agirait de la 400e et dernière course en tant que directeur d’équipe de Christian Horner, se sont révélées fausses.

"Je ne sais toujours pas qui a lancé ces bêtises en Autriche mais maintenant, tout a changé."

Il admet cependant que McLaren pourrait retrouver son meilleur niveau ce week-end à Monaco.

"Les choses pourraient être complètement différentes là-bas," a reconnu Marko.

"C’est un circuit complètement différent, avec seulement des virages lents. Les choses pourraient être bien pires pour nous."

Verstappen a déjà remporté deux victoires à Monaco, et l’édition de cette année pourrait s’avérer la plus importante de sa carrière jusqu’à présent.

"Du point de vue d’un pilote, tout se joue généralement en qualifications, avec ce tour rapide."

"La course est généralement une farce. L’an dernier, (Charles) Leclerc et (Carlos) Sainz étaient parfois plus lents qu’en Formule 3. À l’époque, j’y ai piloté des F3, des Formule 1 et des Formule 1, c’était vraiment différent."

"C’était un véritable défi, sans aucune barrière, sans aucun obstacle."