Pourquoi Alonso pense que Singapour pourrait sourire à Aston Martin F1

Fernando Alonso aborde le Grand Prix de Singapour avec un certain optimisme après sa huitième place obtenue en Malaisie, mais refuse de considérer ce résultat comme le signe d’un véritable redressement d’Aston Martin. Le double Champion du monde estime que les performances de son équipe restent presque entièrement dictées par les caractéristiques des circuits, et non par les progrès de sa monoplace. Si Marina Bay pourrait permettre à l’AMR26 de se montrer à nouveau compétitive, l’Espagnol reconnaît que les difficultés rencontrées depuis le début de la saison sont loin d’être résolues.

Après une saison particulièrement éprouvante pour Aston Martin, le résultat décroché à Sepang a néanmoins apporté un peu de satisfaction. Alonso a pu retrouver les points et afficher un rythme de course encourageant, même s’il estime que son équipe reste encore très éloignée de ses ambitions initiales.

"Évidemment, nous sommes encore très loin de ce que nous voulons accomplir, mais marquer des points et afficher un rythme compétitif en course, c’était encourageant," confie-t-il aujourd’hui à Singapour.

"L’ensemble du week-end a été un peu meilleur, mais la situation reste ce qu’elle est. Cette année a été douloureuse et nous continuons à rencontrer quelques difficultés avec le rythme et la vitesse en ligne droite."

"Donc, nous verrons. Je pense que cela va dépendre des circuits. Ce week-end, nous pourrions probablement être un peu plus dans le coup, tandis que sur d’autres, nous serons tout au fond de la grille. Nous devons donc maximiser les bons week-ends. Le dernier en était un."

Malgré ce résultat encourageant, Alonso ne s’attend pas à voir Aston Martin afficher davantage de régularité d’ici la fin de la saison. Selon lui, les difficultés de l’AMR26 sont avant tout structurelles et ne peuvent pas être corrigées simplement en affinant les réglages.

L’Espagnol souligne notamment que sa monoplace était strictement identique entre Bakou et Sepang, deux rendez-vous séparés de seulement cinq jours, alors que son niveau de compétitivité a considérablement varié.

"Pas vraiment. Comme je l’ai dit, cela dépend des circuits. La voiture était exactement la même, physiquement identique, avec les mêmes réglages, le même groupe propulseur, absolument tout était identique à Bakou cinq jours avant la Malaisie, et pourtant la différence de performance était énorme."

"Il ne s’agit donc pas d’expérimenter avec les réglages, de faire fonctionner la voiture dans une meilleure fenêtre d’exploitation ou de quelque chose que nous pouvons corriger en piste. Malheureusement, cela dépend énormément du tracé et des lignes droites présentes sur chaque circuit."

"Donc, comme je l’ai dit, ce week-end représente probablement une bonne opportunité."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il considère Singapour comme un rendez-vous potentiellement favorable à Aston Martin, Alonso a apporté une réponse aussi courte que révélatrice : "Moins de lignes droites."

La configuration sinueuse de Marina Bay pourrait effectivement atténuer l’une des principales faiblesses de l’AMR26, dont le déficit de vitesse de pointe reste particulièrement pénalisant sur les circuits rapides.

Au-delà des performances de sa monoplace, Alonso a également été interrogé sur les conditions environnementales à Singapour, où la qualité de l’air a été jugée mauvaise en raison de la brume de pollution.

Fort de sa longue expérience du Grand Prix, l’Espagnol ne pense pas que cette situation représente un problème majeur pour les voitures ou les pilotes. Il estime en revanche que la chaleur et l’humidité resteront les principales difficultés physiques du week-end.

"Pour les voitures, non, je ne pense pas. Pour les pilotes, nous sommes évidemment bien préparés. Ce sera une course difficile, mais cela ne devrait pas poser de problème."

"C’est surtout la chaleur, plus que toute autre chose, et l’humidité qui vont nous mettre un peu en difficulté pendant la course. Nous allons perdre beaucoup d’eau et nous devrons travailler là-dessus probablement dès vendredi."

"Il ne suffit pas de boire un peu le dimanche matin pour être prêt à courir. Je pense qu’il faut commencer dès vendredi. C’est donc un sport exigeant."

Alonso préfère toujours les circuits traditionnels

Le retour de Sepang au calendrier a également relancé les discussions sur la nature des circuits utilisés en Formule 1. Très apprécié des pilotes, le tracé malaisien a offert une nouvelle occasion de comparer les circuits permanents historiques aux épreuves urbaines, souvent davantage tournées vers l’événementiel.

Interrogé sur l’équilibre actuel du calendrier et sur ce qui constitue, selon lui, un véritable bon circuit de Formule 1, Alonso n’a pas caché sa préférence pour les tracés traditionnels.

"Pour moi, je l’ai déjà dit plusieurs fois, je préfère les circuits traditionnels. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c’est lié ou peut-être pas, mais ils offrent de meilleures courses. Et on peut davantage pousser la voiture à la limite."

"Je pense qu’en courant au Japon, à Zandvoort, à Monza ou à Barcelone, on progresse tout au long du week-end pour découvrir les limites de ce que la voiture peut faire."

"Sur certains circuits urbains, on roule simplement à 95%, parce que la piste évolue et change tout au long du week-end. On ne pousse vraiment qu’en qualifications, puis en course, on revient à 80%, on reste à distance des murs et il n’y a que très peu d’occasions de dépasser, contrairement à ce qu’on peut faire sur un circuit traditionnel."

"Donc, en général, je préfère ces derniers."