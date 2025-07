Pirelli : le pneu intermédiaire ’s’est illustré’ à Silverstone

Pirelli a vu ses pneus mis à rude épreuve lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, perturbé par la pluie. Le manufacturier a salué la première victoire à domicile pour McLaren F1 depuis 2008, et évidemment le premier podium de Nico Hülkenberg.

La pluie s’est invitée et avec elle, les pneus intermédiaires qui ont été utilisés pendant la majeure partie de la course. Mario Isola, le directeur de Pirelli F1, se félicite de cette belle course pour marquer le 75e anniversaire du championnat du monde.

"Difficile d’imaginer meilleure façon de célébrer le 75e anniversaire de la Formule 1 que le week-end que nous venons de vivre. Je pense que le demi-million de personnes venues à Silverstone pendant ces quatre jours ont passé un excellent moment, malgré la pluie d’aujourd’hui qui a compliqué la vie des spectateurs !" a déclaré Isola.

"Les qualifications étaient imprévisibles, tout comme la course. Félicitations à McLaren pour ce doublé et à Nico Hülkenberg pour son tout premier podium en Formule 1. C’était inattendu, mais amplement mérité ! De notre côté, sur le plan technique, comme l’an dernier, quatre des cinq types de pneus disponibles ont été utilisés."

"Dommage que nous n’ayons pas vu l’Extreme Wet en action, car il aurait été intéressant de comparer ses performances à celles de l’Intermédiaire, le composé qui s’est vraiment illustré, se montrant compétitif même avec beaucoup d’eau stagnante en piste, ainsi que lorsque la piste séchait en fin de course."

Pirelli va maintenant faire des tests mardi et mercredi avec deux équipes, toujours à Silverstone : "Bien sûr, il y a eu du graining et une usure importante, tous deux liés aux conditions de piste, mais les pilotes ont pu contrôler l’utilisation des pneus en fonction du déroulement de la course. Notre travail à Silverstone n’est pas encore terminé."

"Ce mardi et demain mercredi, nous reprendrons la piste pour collaborer avec Sauber et Aston Martin F1 lors d’une séance d’essais de développement des pneus 2026. Gabriel Bortoleto sera au volant pour l’équipe suisse ces deux jours, tandis que Lance Stroll et Felipe Drugovich se partageront le volant pour l’équipe basée à deux pas du circuit."