Pirelli F1 valide ses pneus et surveille la performance à venir

La première semaine de tests pré-saison 2026 à Bahreïn s’est conclue par un doublé pour Mercedes F1, qui a placé Kimi Antonelli et George Russell aux deux premières places du classement du jour. Antonelli a signé le meilleur tour de la session d’hier en 1’33”669, devançant son coéquipier de 0,249 seconde, tandis que Lewis Hamilton a placé la Scuderia Ferrari au troisième rang en 1’34”209, tous trois évoluant sur le composé Pirelli C3.

Ces trois pilotes ont également réalisé les meilleurs chronos sur l’ensemble des trois jours de tests à Sakhir, Antonelli et Russell étant les seuls à passer sous la barre des 1’34.

Derrière eux, Oscar Piastri (McLaren) a terminé quatrième en signant ses meilleurs temps sur les deux composés les plus durs : 1’36”234 sur le C2 et 1’36”899 sur le C1, tandis que Lando Norris (McLaren) détient toujours le meilleur temps sur le C2 (1’34”669) et Max Verstappen (Red Bull) celui sur le C1 (1’35”631).

Comme lors de la journée de jeudi, plusieurs équipes ont concentré leurs efforts sur des simulations de course. Piastri a enchaîné 24 tours sur le C1 et 22 sur le C2, tandis que les Mercedes ont réalisé leurs plus longues sorties sur le C3 avec 18 tours chacun.

Pour Pirelli il est temps de tirer un premier bilan avant d’éplucher les données avant la reprise des tests mercredi prochain.

"Ces trois premiers jours de tests à Bahreïn ont permis de confirmer, après la semaine de shakedown à Barcelone, que les résultats des essais de développement de l’an dernier avec les voitures mulets sont suffisamment représentatifs. Les caractéristiques des composés semblent conformes aux attentes et le retour des pilotes est positif," note Mario Isola, Directeur Motorsport chez Pirelli.

"Les nouveaux composés ont montré une bonne résistance mécanique, limitant le phénomène de graining, et semblent maintenir la surchauffe sous contrôle."

"Il est clair que les pilotes s’adaptent encore au système de puissance hybride. Des plats sur les pneus montrent que certains ont modifié leur approche des virages. À la sortie des virages, la puissance électrique a tendance à faire patiner le train arrière, ce qui augmente la température des pneus et provoque une légère perte d’adhérence."

Pirelli prévoit que les équipes se concentreront davantage sur des runs de performance lors de la prochaine session, tout en restant prudentes sur la révélation du plein potentiel de leurs monoplaces.

Sur l’ensemble des trois jours, les 22 pilotes ont parcouru 20 673 km, dont 51% sur le C3. Concernant les sets utilisés, 144 sets de C3, 79 de C2 et 42 de C1 ont été engagés.

Pour la deuxième phase de tests les équipes pourront utiliser l’ensemble de la gamme Pirelli, du C1 au C5, avec un total de 24 sets disponibles. Les sets déjà utilisés pendant la première semaine pourront également être réutilisés, à condition de n’avoir pas dépassé 9 tours.