Antonelli veut travailler ’à 360 degrés’ après une semaine de tests compliquée

La première semaine d’essais hivernaux de Bahreïn n’a pas été de tout repos pour Kimi Antonelli. Le jeune pilote italien a reconnu devoir travailler "à 360 degrés" pour prendre pleinement la mesure de la nouvelle Mercedes après un test de pré-saison difficile sur le circuit de Sakhir.

Tout au long des trois journées de roulage, Antonelli a dû composer avec divers problèmes techniques qui l’ont contraint à passer de longues périodes dans le garage. Résultat : avec seulement 82 tours couverts, il termine la semaine avec le plus faible kilométrage des 22 pilotes présents lors de ces essais hivernaux.

Un paradoxe, toutefois, puisque malgré ce manque de roulage, Antonelli a conclu la dernière journée, vendredi, en signant le meilleur chrono absolu de la semaine.

Alors qu’il découvre cette nouvelle ère technique de la Formule 1, marquée par un profond changement de réglementation, le pilote Mercedes avoue pourtant apprécier les sensations offertes par la nouvelle monoplace.

"La voiture est plus légère, un peu plus courte, plus agile," a expliqué Antonelli aux médias.

"À basse vitesse, le ressenti est assez agréable parce que l’on sent vraiment que la voiture est plus vive."

"Dans les changements de direction, notamment dans les virages 6 et 7, la voiture est beaucoup plus rapide que l’an dernier."

S’il note une légère baisse de vitesse pure, l’Italien reste globalement positif et ne veut pas critiquer les F1 de 2026 comme l’a fait Max Verstappen.

"Non ! Non ! La vitesse est un peu moindre, mais la voiture est plutôt agréable à piloter."

Antonelli retrouvera la piste la semaine prochaine pour la deuxième et dernière session d’essais hivernaux, ultime étape avant l’ouverture de la saison à Melbourne. D’ici là, il sait que le travail sera intense.

"Sur le groupe propulseur, c’est très différent. La semaine prochaine, je vais essayer de travailler davantage sur les longs relais, parce que vendredi, avec les pneus C1, je n’ai pas fait un très bon travail en gestion des gommes."

"Je vais aussi essayer de travailler à 360 degrés, et de me concentrer sur le tour rapide avec la gestion de l’énergie."

"Mes premiers essais de performance pure ont été très récents, vendredi, c’étaient mes trois premiers tours lancés, mes trois premiers tours de qualification. Nous n’avions pas pu essayer cela avant."

"Je vais essayer de travailler à 360 degrés et d’expérimenter tous les scénarios possibles. Melbourne est juste au coin de la rue et ce sera important."