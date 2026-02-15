McLaren et Mercedes dépassées ? Norris reconnaît l’avance de Red Bull

L’hiver n’a pas encore livré toutes ses vérités, mais certaines tendances commencent déjà à se dessiner dans le paddock. Si les discours de tests hivernaux sont traditionnellement à prendre avec précaution, une rumeur persistante circule depuis Barcelone : Red Bull disposerait actuellement du groupe propulseur le plus performant du plateau, devançant une référence de longue date, Mercedes.

Une hypothèse renforcée par plusieurs observateurs présents en bord de piste, qui estiment que la hiérarchie moteur pourrait cette saison peser plus lourd que jamais. Avec Mercedes High Performance Powertrains en charge de huit monoplaces en 2026, la qualité du travail réalisé à Brixworth pourrait en effet avoir une influence majeure sur l’équilibre global du championnat.

Déjà interrogé à Bahreïn, Toto Wolff n’avait pas hésité à souligner l’avance apparente du projet concurrent, allant jusqu’à évoquer un écart conséquent en piste.

"Ils sont capables de déployer beaucoup plus d’énergie en ligne droite que tout le monde. On parle d’une seconde, sur plusieurs tours consécutifs. Sur un tour unique, on avait déjà vu ce genre de chose par le passé, mais là, on l’a observé sur dix tours d’affilée, avec le même niveau de déploiement en ligne droite. Je dirais qu’à l’heure actuelle, ils ont établi la référence."

Du côté de McLaren, également motorisée par Mercedes, le constat semble partagé. Lando Norris, lucide, reconnaît que l’équipe de Woking comme son motoriste doivent encore analyser les clés de la performance adverse.

"Ils ont un très bon groupe propulseur, à en juger par ce que l’on voit," explique le Britannique à l’issue de la dernière journée d’essais, qu’il a vécu en tant que spectateur en bord de piste.

"Ils déploient beaucoup d’énergie et affichent une très grande efficacité. C’était très intéressant et impressionnant à voir plusieurs tours de suite. Personne ne peut encore avoir un aussi bon déploiement sur plusieurs tours à la suite. Mais nous, avec Mercedes, progressons beaucoup. C’est une question de logiciel essentiellement, mais aussi de pilotage."

Le pilote McLaren insiste sur la nécessité de comprendre précisément comment Red Bull Racing parvient à extraire un tel niveau de performance de son unité de puissance Ford.

"Nous devons comprendre comment ils arrivent à faire ça. Il y a toujours des choses que je peux améliorer personnellement, d’autres sur lesquelles McLaren peut progresser, mais aussi du côté de Mercedes High Performance Powertrains. Je pense qu’ils savent qu’il y a clairement des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer."

Sans chercher à minimiser la concurrence, Norris conclut avec fair-play, tout en admettant l’écart actuel.

"Les Red Bull boys semblent avoir fait un excellent travail, et le moteur Ford paraît très solide. Chapeau à eux. À l’heure actuelle, ils ont une bonne longueur d’avance sur nous."