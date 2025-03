Pirelli F1 ne s’attendait pas du tout à des stratégies à un arrêt en Chine

Le Grand Prix de Chine s’est conclu par un doublé McLaren F1, Oscar Piastri devançant Lando Norris, l’Australien signant ainsi la troisième victoire de sa carrière.

Pour l’écurie anglaise, il s’agissait de sa 191e victoire, la troisième consécutive et la quatrième sur cette épreuve, la première en 14 ans, depuis la victoire de Lewis Hamilton en 2011. Piastri et Norris ont assuré le 50e doublé de McLaren, le deuxième pour ce duo de pilotes après avoir terminé dans le même ordre à Budapest l’an dernier.

Pour la deuxième fois consécutive cette saison, George Russell est monté sur la troisième marche du podium, offrant ainsi à Mercedes le 300e podium (129 victoires, 98 deuxièmes places et 73 troisièmes places). Ce classement est mené par Ferrari avec 829 podiums, devant McLaren avec 527 et Williams avec 313.

Sur la grille de départ, 17 pilotes ont opté pour les pneus médiums pour le premier relais, seuls Lance Stroll et Oliver Bearman ayant opté pour les pneus durs. Liam Lawson a également opté pour la gomme C2, mais il a dû s’élancer des stands en raison d’une pénalité. Si tout laissait présager une stratégie à deux arrêts la plus plausible avant la course, le déroulement de la course et le comportement des pneus, notamment ceux durs, qui n’avaient pas été utilisés les deux jours précédents, ont orienté la majorité du peloton vers un seul arrêt à mesure que les voitures roulaient en piste.

Ceux qui ont pris le départ en pneus médiums se sont arrêtés pour chausser la gomme C2 entre les 10e et 20e tours, Pierre Gasly étant le premier à s’arrêter, suivi d’Alex Albon et Nico Hulkenberg. Pendant ce temps, les trois pilotes partis en pneus durs ont effectué des relais de longueurs variées : Lawson est entré au 18e tour, Bearman au 26e et Stroll est resté en piste jusqu’au 36e. Outre ces trois pilotes, Gabriel Bortoleto a dû s’arrêter au premier tour pour chausser directement les pneus durs, avant de rentrer pour un autre train de C2 après 25 tours.

Dans la deuxième partie de la course, il est apparu que les pneus durs fonctionnaient très bien, avec seulement une légère dégradation. Trois pilotes (Hamilton et les deux Racing Bulls) ont néanmoins effectué un deuxième arrêt, laissant le reste du peloton rouler jusqu’au drapeau à damier. Parmi ceux partis en pneus durs, Stroll et Bearman ont effectué leur deuxième relais en pneus médiums.

Mario Isola, le directeur de Pirelli F1, revient sur ce déroulement inattendu en termes de stratégies.

"L’un des points clés de ce Grand Prix a été de découvrir le comportement des pneus durs sur ce circuit. De toute évidence, les données recueillies lors des deux premiers jours, notamment lors du Sprint, ont fourni aux équipes des indications sur la manière d’adapter les réglages de la voiture afin de protéger au maximum le train avant, celui-ci étant le plus sensible au graining."

"L’évolution de la piste a permis de réduire l’usure des pneus médiums par rapport à la course courte, même si pour certaines équipes, l’usure était encore importante. De leur côté, les pneus durs n’ont présenté qu’un graining limité et, plus important encore, ils ont affiché une performance très constante, y compris sur de très longs relais, permettant même aux pilotes d’attaquer en fin de course, comme ce fut le cas avec Verstappen par exemple."

"Pour évaluer le comportement du pneu dur C2, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit du composé qui a subi les plus grandes modifications de la gamme 2025 et qu’il constituait donc une inconnue pour toutes les équipes."

"Tout bien considéré, ce fut un week-end plutôt intéressant sur une piste, ou plus précisément sur une surface de piste. Cela a permis des gains de performance très significatifs. Par exemple, même en course, le meilleur tour était 2’’741 plus rapide que celui de l’an dernier, établi sur un tour très similaire, avec Hamilton au 41e tour ce dimanche et Alonso au 45e tour l’an dernier."

"Le premier doublé de courses étant désormais terminé, la Formule 1 fait une courte pause avant d’aborder un triple programme sur des circuits très différents les uns des autres, même s’ils promettent tous des courses passionnantes, à commencer par la manche de Suzuka le premier week-end d’avril."