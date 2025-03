Tsunoda doit-il accepter de remplacer Lawson chez Red Bull ?

Les spéculations circulent déjà selon lesquelles Liam Lawson en aurait terminé de son deuxième mais aussi déjà dernier week-end de course pour Red Bull Racing.

Certaines sources ont même fait état d’une décision déjà prise : Yuki Tsunoda sera dans la RB21 aux côtés de Max Verstappen à Suzuka.

Et ces sources en veulent pour preuve que Tsunoda aurait aussi été convoqué à l’usine de Red Bull Racing cette semaine pour la réunion d’urgence. Cela reste du conditionnel mais Ralf Schumacher affirme que c’est bien ce qu’il a entendu et ce qui va se passer.

"Liam Lawson est déjà ’out’ pour la prochaine course. Yuki le remplacera. La confirmation n’est pas encore définitive, mais c’est probablement le cas. Lawson retournera ensuite chez Racing Bulls, où il est censé se reconstruire."

Une autre rumeur courrait également sur le fait que le remplaçant de Tsunoda chez Racing Bulls à partir de Suzuka pourrait plutôt être Franco Colapinto. Mais il faudrait qu’Alpine F1 puisse le récupérer au plus vite au besoin. A cette heure, c’est une rumeur non vérifiée et on ne voit pas pourquoi Lawson n’aurait pas le droit à retrouver ce baquet.

Ralf Schumacher critique vivement la marque autrichienne.

"C’est le chaos total chez Red Bull. Non seulement l’équipe principale est trop lente, mais ils changent aussi de pilotes comme une mascarade. Je dois dire que je trouve cela incroyable."

"Je pense que si cela ne tenait qu’au Dr Marko, cela se ferait assez rapidement. Cependant, il faut aussi considérer que Red Bull est loin d’être performante pour le moment. Cela signifie qu’un jeune pilote arrive et doit affronter sans doute le meilleur pilote de l’ère actuelle de la Formule 1, quelqu’un qui a passé des années à développer la voiture autour de lui."

"L’an dernier, Sergio Perez a réalisé de bonnes performances en début de saison grâce à la bonne voiture, mais il a connu des difficultés en fin de saison, car la voiture est devenue difficile à piloter."

"Surtout, c’est tout simplement terriblement mauvais du point de vue de la direction. Ils déstabilisent la bonne équipe Racing Bulls, qui réussit enfin avec ses deux pilotes, et à mon avis, ils vont aussi épuiser Tsunoda, qui n’a aucune chance face à Verstappen."

"Peu importe qui vous placerez dans cette deuxième voiture, il sera renvoyé chez lui en quelques courses. Je recommande donc de garder Lawson et de travailler plutôt à rendre la RB21 plus compétitive."

"Si j’étais le manager de Tsunoda, je ne lui recommanderais certainement pas d’y aller."

Horner fait déjà l’éloge de Tsunoda

Est-ce un travail de préparation des esprits ? Christian Horner s’en défend mais il a tenu à saluer les performances du pilote japonais... et de son équipier Isack Hadjar après le GP de Chine.

"Oui, je pense que Yuki, et particulièrement Isack en tant que débutant ont été très forts. Yuki est un pilote très expérimenté, ou plutôt un pilote expérimenté, qui fait un excellent travail. Il a manqué de chance, d’après ce que j’ai vu de ses courses, avec sa stratégie à Melbourne et un problème d’aileron avant à Shanghai."

Mais de là à déclarer que Tsunoda était le candidat idéal pour remplacer Lawson...

"Je ne vais même pas commenter un changement, car ce serait le premier gros titre. Comme je l’ai dit, nous en sommes à deux courses de ce championnat. Nous avons pas mal d’informations, nous allons les analyser attentivement à l’usine et faire de notre mieux pour Liam."

Ce qui est certain c’est que Red Bull veut un 2e pilote performant.

"Le Championnat des constructeurs est un défi de taille et nous devons faire des progrès significatifs avec la voiture pour pouvoir nous battre. Et il faut que deux voitures marquent des points, ce qui nous a évidemment beaucoup pénalisés l’an dernier."

"On ne peut pas compter que sur Max Verstappen. Il nous faut une autre voiture en course. Il est donc primordial pour l’équipe de s’assurer que nos deux pilotes roulent au plus près des avant-postes."