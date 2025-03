Wolff décerne un rare ’10 sur 10’ à un Russell ’irréprochable’

Deux Grands Prix, deux podiums pour Mercedes F1 !

Cela a fait le bonheur de Toto Wolff, directeur de l’équipe, qui a même décidé de décerner à George Russell un rare « 10 sur 10 » pour sa performance au Grand Prix de Chine ce dimanche.

Et l’autre récompense est venue du public puisque c’est Kimi Antonelli qui a été élu Pilote du Jour.

Russell s’est élancé en première ligne mais a été doublé par Norris au premier virage. S’il a réussi à prendre l’avantage sur Norris et à prendre la deuxième place à mi-course, le pilote McLaren a ensuite repris sa place grâce à la performance pure de sa MCL39, plus rapide que la W16.

Mais des problèmes de freins pour Norris en fin de course ont permis à Russell de revenir à moins de deux secondes sous le drapeau à damier.

"Ce fut un après-midi de course solide en Chine," se réjouit Wolff.

"Un podium semblait être le meilleur scénario réaliste avant la course, et c’est ce que nous avons réussi à obtenir. Nous savions que les McLaren seraient très fortes, et que les Ferrari et Verstappen seraient également une menace."

Et l’Autrichien d’encenser ses deux pilotes.

"Je ne donne pas souvent 10/10, car je pense qu’il y a toujours une marge de progression, mais George a été irréprochable aujourd’hui. Il a exploité le maximum de la voiture et, pour moi, c’était une performance exemplaire. Il a débuté la saison de manière incroyable et se comporte exactement comme nous l’attendions en tant que pilote senior."

"La course de Kimi a malheureusement été compromise par un dommage au fond plat subi au premier tour. Il a gardé la tête froide et s’est battu avec acharnement, malgré son important déficit de performance, pour terminer à une honorable huitième place en piste, sixième après les disqualifications des Ferrari.

"Il ne s’est pas plaint tout au long de la course, il est resté concentré sur son travail, et c’est exactement ce que nous attendons."

Deux courses sont déjà passées, deux podiums pour Mercedes F1. Wolff est assez satisfait.

"Oui, globalement, c’est un bon début de saison. L’ambition est de gagner, mais nous ne nous comportons pas comme si nous en avions le droit. La voiture n’est pas aussi rapide que la McLaren pour le moment, mais l’équipe travaille dur pour combler cet écart. Pour l’instant, nous optimisons nos performances et quitter la Chine à la deuxième place du championnat des constructeurs, après avoir décroché deux podiums lors des deux premières courses, est une satisfaction."

Mercedes F1 aurait aimé voir Antonelli se battre avec les Ferrari et Verstappen

Andrew Shovlin, Directeur de l’ingénierie piste, est lui aussi "très heureux d’obtenir notre deuxième podium de l’année avec George."

"Il a perdu une place au premier virage, ce qui a permis à McLaren de contrôler la course et, soyons réalistes, la troisième place était le meilleur résultat possible. Il y avait encore une menace avec les Ferrari et Verstappen, mais il est encourageant de constater que nous avions le rythme nécessaire pour les maintenir à distance aujourd’hui."

"Kimi a eu de la malchance donc au premier tour, probablement en heurtant des morceaux de l’aileron avant de la Ferrari de Leclerc. Cela a vraiment nui à sa performance. Nous sommes néanmoins satisfaits qu’il ait pu marquer des points, mais c’est dommage car il aurait pris du plaisir à courir avec Verstappen et les Ferrari sans cette avarie."

"Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du déroulement des deux premières courses de la saison. La voiture fonctionne bien dans diverses conditions et, même si nous espérons toujours faire mieux, les performances que nous avons observées sont encourageantes, car nous pouvons certainement progresser."

"C’est le meilleur début de saison que nous ayons réalisé depuis trois ans. Nous avons une tâche difficile à rattraper pour rattraper McLaren, mais nous ne manquons pas de motivation et sommes très enthousiastes pour la saison à venir."