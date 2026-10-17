Antonelli battu par Russell, Leclerc et Norris au classement des Sprints F1

Kimi Antonelli pourrait être sacré champion du monde de Formule 1 dès le prochain Grand Prix, mais un classement particulier révèle que le pilote Mercedes F1 n’a pas dominé tous les aspects de la saison 2026. Sur les six courses Sprint disputées cette année, trois adversaires ont inscrit davantage de points que l’Italien. George Russell et Charles Leclerc terminent même à égalité en tête de ce classement, tandis que Lando Norris a laissé échapper la première place lors de son accrochage avec Oscar Piastri à Singapour.

Le Grand Prix de Singapour a marqué la fin du programme des courses Sprint de la saison 2026, avec la sixième et dernière épreuve courte organisée le week-end dernier.

Au total, quatre pilotes différents se sont imposés dans ce format au cours de l’année. George Russell a été le plus prolifique en remportant trois Sprints, disputés à Shanghai, Montréal et Zandvoort.

Son équipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, s’est imposé à Silverstone, tandis que Lando Norris a remporté celui de Miami. Enfin, Max Verstappen a décroché la victoire lors de la dernière course Sprint de l’année, à Singapour.

Malgré ses trois succès, Russell ne termine pourtant pas seul en tête du classement des points inscrits lors de ces épreuves. Le Britannique partage ce nombre de 34 points avec Charles Leclerc, qui n’a remporté aucun Sprint cette saison. A la qualité des places obtenus, Russell finit premier.

George Russell aurait pu ajouter une quatrième victoire à son bilan lors du Sprint de Singapour. Le pilote Mercedes avait réussi à prendre l’avantage sur Max Verstappen au départ, mais son accident à la fin du premier tour a immédiatement mis un terme à ses ambitions.

Cet abandon l’a privé de nouveaux points et a permis à Charles Leclerc de revenir à sa hauteur au classement particulier des courses Sprint. Les deux pilotes terminent ainsi la saison avec 34 points chacun.

Cette égalité illustre une particularité du barème utilisé dans les Sprints, où les écarts de points entre les positions sont beaucoup plus faibles que lors des Grands Prix. Le vainqueur reçoit huit points, contre sept au deuxième, six au troisième, et ainsi de suite jusqu’au huitième, qui inscrit un point.

Un pilote régulièrement bien placé peut donc compenser l’absence de victoire par sa constance, comme l’a démontré Leclerc. Russell, malgré ses trois succès, n’a ainsi pas réussi à prendre l’avantage sur le Monégasque au terme des six épreuves.

Lando Norris aurait lui aussi pu terminer l’année en tête du classement des Sprints. Après l’abandon de Russell à Singapour, le Britannique était idéalement placé pour devenir le pilote ayant inscrit le plus de points dans ce format en 2026. Mais son accrochage avec Oscar Piastri dans le dernier tour a bouleversé la situation.

En tentant de dépasser son équipier, Norris a touché la McLaren de l’Australien, provoquant son tête-à-queue et son abandon. Cet incident a coûté trois points à Norris par rapport au résultat qu’il pouvait espérer et l’a finalement relégué à la troisième place du classement annuel.

Le pilote McLaren termine avec 33 points, à une seule unité de Russell et Leclerc.

Kimi Antonelli suit au quatrième rang avec 31 points, malgré sa victoire à Silverstone. Le leader du championnat du monde a donc inscrit moins de points que trois de ses adversaires dans les courses Sprint, alors même qu’il pourrait décrocher le titre mondial dès le prochain rendez-vous.

Lewis Hamilton complète les cinq premières places avec 27 points, devant Oscar Piastri, qui en totalise 21. Max Verstappen, vainqueur du dernier Sprint à Singapour, ne se classe que septième avec 20 points.

Les grandes écuries ont monopolisé les points

Le classement des courses Sprint met également en évidence les difficultés rencontrées par les équipes du milieu de grille pour inscrire des points dans ce format. Seuls les huit premiers pilotes sont récompensés, ce qui réduit considérablement les possibilités pour les concurrents disposant de monoplaces moins performantes.

Les pilotes des quatre principales écuries ont ainsi largement monopolisé les positions rémunératrices. Une exception notable concerne Isack Hadjar, qui n’a inscrit aucun point en Sprint au cours de la saison.

À l’inverse, Liam Lawson a réussi à marquer des points avec deux écuries différentes. Le Néo-Zélandais a notamment couru pour Red Bull en remplacement de Hadjar à Zandvoort, tout en inscrivant également des points au volant de sa Racing Bulls habituelle. Avec sept unités, Lawson termine huitième du classement des Sprints.

Son équipier habituel chez Racing Bulls, Arvid Lindblad, figure lui aussi parmi les pilotes ayant marqué des points, avec une unité. Pierre Gasly, pour Alpine, et Nico Hülkenberg, chez Audi, ont chacun récolté deux points. Oliver Bearman a également réussi à tirer son épingle du jeu avec quatre unités.

Au total, seuls douze pilotes ont inscrit au moins un point lors des six courses Sprint de la saison, laissant près de la moitié de la grille sans la moindre récompense dans ce format.

Le classement complet des points inscrits en Sprint en 2026

Position Pilote Points 1er George Russell 34 2e Charles Leclerc 34 3e Lando Norris 33 4e Kimi Antonelli 31 5e Lewis Hamilton 27 6e Oscar Piastri 21 7e Max Verstappen 20 8e Liam Lawson 7 9e Oliver Bearman 4 10e Nico Hülkenberg 2 11e Pierre Gasly 2 12e Arvid Lindblad 1

Quatre Sprints supplémentaires en 2027 : un avantage pour les meilleures équipes ?

La saison prochaine, le nombre de courses Sprint doit augmenter de manière significative, avec quatre épreuves supplémentaires au calendrier.

La Formule 1 passerait ainsi de six à dix Sprints en 2027.

Cette évolution pourrait accentuer les écarts entre les principales écuries et celles du milieu de grille au championnat du monde.

Avec davantage d’occasions d’inscrire des points, les équipes les plus compétitives disposeront mécaniquement de nouvelles possibilités d’accroître leur avance.

À l’inverse, les structures qui peinent déjà à intégrer les huit premières places risquent de voir leurs adversaires directs prendre davantage de distance.

Le bilan de 2026 montre en effet que les Sprints ont principalement profité aux pilotes des équipes de pointe, tandis que plusieurs concurrents n’ont obtenu aucune récompense au cours des six épreuves.

Pour Antonelli, cette hiérarchie particulière ne remet évidemment pas en cause l’essentiel : sa domination au classement général pourrait lui permettre de décrocher son premier titre mondial dès le prochain Grand Prix.

Mais elle rappelle que, sur les courses courtes, Russell, Leclerc et Norris ont été plus efficaces que le leader du championnat au cours de la saison 2026.