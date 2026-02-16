Pirelli dévoile les choix de pneus des équipes de F1 pour les derniers tests de Bahreïn

Cinq jours après la première session de tests sur le circuit de Bahreïn, les équipes de F1 sont de retour à Sakhir pour une dernière semaine de pré-saison. Les écuries disposent à nouveau de trois journées complètes, de mercredi à vendredi, pour parfaire le développement de leurs monoplaces avant le coup d’envoi officiel du championnat.

Pour cette session, les règles changent concernant les pneumatiques. Alors que la semaine dernière était limitée aux trois mélanges les plus durs, les équipes ont cette fois pu piocher parmi les cinq types de gommes de la gamme Pirelli.

Chaque écurie a sélectionné 24 trains de pneus neufs, tout en ayant l’autorisation de conserver des sets de la semaine précédente, à condition qu’ils n’aient pas dépassé neuf tours de piste. Et les stratégies de sélection varient considérablement d’un garage à l’autre.

Les mélanges C2 et C3 font l’unanimité auprès de presque tout le plateau, à l’exception notable de Mercedes qui a choisi de rester exclusivement sur les trois gommes les plus dures. À l’inverse, des équipes comme McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi et Haas ont élargi leur palette en incluant le composé C4.

Alpine et Williams ont intégré le C5 le plus tendre, tandis qu’Aston Martin s’est isolée avec une sélection radicale excluant les deux composés les plus durs de la gamme. Cadillac se distingue par une approche exhaustive en étant la seule équipe à avoir commandé au moins un train de chaque composé disponible.

Sur la piste, les sessions se dérouleront quotidiennement entre 8h et 17h, heure française. Pour permettre aux spectateurs et aux téléspectateurs de s’y retrouver, Pirelli utilise un marquage spécifique.

Les logos blancs identifient les gommes C1 et C2, les logos jaunes les C3 et C4, et le rouge est réservé au C5. Afin de différencier deux pneus de même couleur, les mélanges les plus durs (C1, C3 et C5) arborent un motif en damier sur les flancs, laissant ainsi les C2 et C4 avec seulement les logos Pirelli et P Zero.