Pierre Gasly s’attend à un week-end ’difficile’ pour Alpine F1 au Canada

Pierre Gasly espère qu’Alpine F1 pourra continuer à progresser au fil de la saison, même s’il reconnait que l’irrégularité de sa monoplace est un grand point d’interrogation. Le GP d’Espagne a été une éclaircie pour l’équipe française, et Gasly note à quel point les écarts serrés sont cruciaux dans les résultats.

"C’était bien pour tout le monde d’avoir un peu de temps de pause pour comprendre le triplé de courses. Pendant celui-ci, on a parfois montré de bonnes performances, et c’était parfois plus difficile que ce que l’on attendait" a déclaré Gasly."

"On a eu des hauts et des bas, et il y avait un dixième d’écart entre la sixième et la 15e place en Q1, donc ça montre l’attention au détail qu’il faut avoir sur la voiture chaque week-end si nous voulons être en mesure de marquer des points."

"A Barcelone ça a fonctionné, une très bonne qualification, et on a fait du mieux possible en course même si on semble avoir davantage de difficultés le dimanche avec la dégradation des pneus. Mais je m’attends à une bataille serrée jusqu’à la fin de l’année pour terminer dans les points."

Le week-end du Canada s’annonce malheureusement compliqué pour Alpine, dont l’A525 n’est pas une grande fan des vibreurs. Or, pouvoir les chevaucher et garder vitesse et stabilité en le faisant est crucial à Montréal : "On sait que ça va être difficile, il faut beaucoup utiliser les vibreurs."

"On sait que notre maniabilité n’est pas la meilleure, et c’est l’une des raisons pour lesquelles on n’était pas performants à Monaco. Il y a aussi une sensibilité à la puissance avec les longues lignes droites. On espère en tirer quelque chose, mais on doit se préparer à un week-end difficile."

Interrogé sur les progrès attendus au sein de l’équipe et dans ses usines, le Français admet qu’il faut du temps et explique que des progrès restent à venir cette saison : "La réalité est qu’il faut se concentrer sur ce qui arrive juste devant vous. L’état d’esprit est bon, on veut faire de bonnes choses."

"On aimerait avoir davantage de performance, mais des choses arrivent à l’usine, des choses positives se produisent à Enstone. C’est très serré cette année, un dixième vous amène en Q3 ou vous sort en Q1, à Barcelone on a réussi à aller en Q3 et marquer des points, mais on doit être plus constants."