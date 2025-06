Antonelli admet avoir manqué de performances lors des dernières courses

Kimi Antonelli a très bien débuté sa première saison en Formule 1 mais le dernier triplé de courses a été difficile pour le pilote Mercedes.

Au Canada, l’Italien a envie de rebondir évidemment et il a fait le point en conférence de presse à Montréal ce jeudi.

"Eh bien, ce triple rendez-vous a été assez difficile pour moi, notamment parce que je n’ai pas été très performant, et nous avons aussi eu quelques soucis."

"Mais globalement, je pense que j’ai encore beaucoup appris, notamment sur la gestion des week-ends plus chargés. Imola était incroyable, tant par l’intensité du public que par le temps passé devant mon public, et je n’ai clairement pas géré les choses de la meilleure façon."

"Donc, dans l’ensemble, ça a été assez difficile, pas comme je le souhaitais. Mais heureusement, après ces trois week-ends difficiles, nous avons eu une semaine de repos et je me sens prêt à reprendre la piste demain."

Qu’est-ce qui l’a freiné lors de ces trois courses ?

"Je pense surtout au nouveau pneu C6 – Imola et Monaco –, j’ai eu du mal à trouver la régularité du pneu, juste pour obtenir une performance constante. Le C6 semble être un pneu très exigeant, et il est vraiment difficile de le placer dans la bonne fenêtre dès le tour rapide. C’est ce qui m’a posé problème."

"À Imola, mes performances étaient très variables d’une séance à l’autre. En EL3 à Imola, je me souviens que nous étions au top, puis en qualifications, j’ai soudainement perdu cinq ou six dixièmes par rapport à l’EL3. J’ai donc eu beaucoup de mal à comprendre le pneu et à le placer dans la bonne fenêtre, ce qui m’a entamé un peu de confiance."

"C’est pourquoi je trouve qu’à Barcelone, c’était bien de retrouver le rythme. Mais en même temps, surtout en début de séance, j’ai mis trop de temps à trouver le rythme. C’était aussi dû à mes deux qualifications très difficiles lors des deux épreuves précédentes. C’était vraiment le problème principal."

Et avec le retour de la gomme C6 à Montréal, pense-t-il être au rendez-vous cette fois ?

"Pendant notre semaine de repos, j’ai passé quelques jours à l’usine à faire des simulations et à analyser la gomme C6 : quand elle a bien fonctionné, pourquoi j’ai pu en extraire les performances, et quand elle a mal fonctionné, ce que j’ai fait différemment. J’ai compris pas mal de choses. Évidemment, Montréal est un circuit complètement différent : asphalte, beaucoup de vitesse lente et, finalement, assez froid. J’ai donc essayé de travailler dessus pour avoir une meilleure idée, afin de savoir comment me comporter au mieux, surtout ce week-end."

Il est clair que la Mercedes W16 n’aime toujours pas les températures estivales...

"Nous avons un retour aux températures plus froides ici – l’an dernier, Mercedes était super, super forte. Cette année, pour être honnête, c’est assez différent, assez inhabituel, car parfois, dans des endroits comme Bahreïn – pas vraiment dans mon cas, mais George l’était – la voiture était rapide, et il ne faisait pas si froid."

"Mais avec des températures plus froides, notre voiture se comporte toujours plutôt bien. Cette année, nous avons été forts là où l’an dernier la voiture avait énormément souffert, et ailleurs, nous avons été un peu moins forts. Il est très important de trouver la bonne fenêtre de performance, car ces voitures sont très pointues. Trouver la bonne fenêtre et l’équilibre peut faire toute la différence. Je pense donc qu’il sera très important de trouver le bon réglage pour progresser pendant le week-end et essayer de construire à partir de là. J’ai une grande confiance en l’équipe. Ils font un excellent travail. L’ambiance est bonne. Ils essaient vraiment de mettre la meilleure voiture sur la piste. Maintenant, c’est à moi de faire le reste."

Au championnat des constructeurs, Ferrari a pris un léger avantage. Que pense-t-il de cette bataille d’ici la fin de l’année ? Pense-t-il qu’il sera facile ou difficile de revenir sur Ferrari ?

"Eh bien, ce sera très difficile, c’est sûr, car ils ont été plutôt forts ces dernières courses. Je pense qu’il est également très important, de mon côté, de retrouver la performance, car George fait évidemment un excellent travail. De mon côté, lors des trois dernières courses, je n’ai pas été aussi performant que j’aurais dû, et j’étais très mécontent de mes performances."

"Il sera donc très important pour moi de retrouver la forme et de retrouver cette position. L’important sera d’être régulier, d’obtenir régulièrement de bonnes performances et de bons résultats. Ensuite, avec l’équipe, nous essaierons de faire du mieux possible, en améliorant la voiture au maximum. De mon côté, j’essaierai de progresser course après course. Ce ne sera pas facile, bien sûr, mais je pense que si nous travaillons bien, c’est quelque chose que nous pouvons certainement réaliser d’ici la fin de l’année."