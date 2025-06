Piastri voit ’mille raisons’ aux difficultés de McLaren F1 au Canada

Malgré un début de week-end difficile et une troisième place sur la grille qui lui semblait presque inespérée, Oscar Piastri s’attend à lutter contre George Russell et Max Verstappen ce dimanche au Canada. Le pilote McLaren F1 pense que la victoire est jouable, même si elle ne sera pas simple à aller chercher.

"Je pense que oui. Encore une fois, la journée de vendredi n’a pas été très bonne, mais je me sens plus à l’aise. Notre rythme de course est généralement fort. Les deux à côté de moi ont été très rapides sur les longs relais, donc ce ne sera certainement pas une victoire facile, mais je pense que nous sommes dans la lutte" a déclaré Piastri.

L’Australien a refusé d’utiliser la nouvelle suspension arrière pour le reste du week-end, mais il assure que ça n’est pas pour un manque de performance : "Je ne suis pas vraiment inquiet. Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais j’aurais pu le faire si j’avais voulu, et je ne l’ai pas fait."

"Cela change certaines choses - certaines choses sont meilleures, d’autres sont pires. Ce n’est pas aussi simple. Ce n’est pas une évolution, c’est une pièce différente. Donc, oui, j’avais la possibilité de l’utiliser, mais j’ai choisi de ne pas le faire. Je suis satisfait de l’état de la voiture depuis le début de l’année et, encore une fois, je voulais simplement rester constant."

Piastri ne pense pas que McLaren ait perdu en performance ni que ses rivales soient plus en forme, mais simplement que la mauvaise préparation du week-end a coûté cher : "Nous avons eu du mal jusqu’à présent ce week-end. En qualifications, nous avons trouvé nos marques et les choses sont devenues un peu plus normales."

"Mais à part peut-être un ou deux runs en qualifications, cela a été très serré la plupart du temps. En qualifications, il y a eu la complication supplémentaire du pneu médium par rapport au pneu tendre. Et comme George le disait, c’est un circuit où ils ont été forts dans le passé. Les conditions leur convenaient peut-être mieux. Il y a mille raisons à cela."

"Mais en essais libres, nous étions en retrait. Même en EL3, en ce qui me concerne, je n’étais pas très heureux. En qualifications, je pense qu’il s’agit d’une bataille normale. C’est un peu le prix à payer pour ne pas être au top dès le départ. Vous manquez peut-être ce demi-dixième de plus, et cela peut faire la différence."

"C’est plus ou moins ce qui s’est passé en qualifs. Évidemment, l’écart était plus important que cela, mais encore une fois, avec d’autres facteurs, je pense que nous étions dans le coup mais que nous avons payé le prix d’un week-end un peu désordonné."