’Cela dépend des températures’ : Russell évalue ses chances de victoire

George Russell est confiant quant aux capacités de sa monoplace, à condition que la température ne soit pas trop élevée. Le pilote Mercedes F1 décrit les variables de météo qui pourraient jouer un rôle crucial dans son résultat.

"Je n’en suis pas très sûr. Pour être honnête, nous avions un bon rythme de course vendredi, mais cela dépend de la température. Lors des essais, il faisait cinq degrés de moins qu’aujourd’hui, et la voiture était facilement dans sa zone de confort. Maintenant, cela peut facilement aller dans l’autre sens en course" a déclaré Russell.

"Si le soleil se montre - c’est une course à 14 heures, c’était une qualification à 16 heures - cela fait une sacrée différence. Ce ne sera donc pas une course facile et, bien sûr, j’ai des gars très rapides autour de moi. Nous ne savons pas s’il y aura un ou deux arrêts, donc ce ne sera pas simple."

Il s’attend à une lutte totale face à Max Verstappen au départ : "Je pense qu’il est évident que nous nous battons tous les deux pour la victoire ici, et qu’aucun de nous n’est vraiment dans une lutte pour le championnat. Je n’ai pas gagné cette année, alors je veux engranger une victoire."

Selon le Britannique, ce sont les températures et la météo qui décideront de l’écart face aux McLaren en rythme de course : "Cela dépend vraiment de ces températures. En ce moment, les pneus ne surchauffent pas vraiment."

"Et chaque fois que nous allons sur un circuit où les pneus ne surchauffent pas, comme ici, comme à Vegas l’année dernière, nous nous en sortons très bien. McLaren était en retrait vendredi. Cela dépend donc de la course. Il suffit qu’il y ait des nuages pour que nous ayons deux dixièmes d’avance sur McLaren."

"Si le soleil apparaît, cela neutralise en quelque sorte tout. J’aimerais dire quelque chose de plus que cela - c’est un peu hors de notre contrôle pour l’instant. Mais quelles que soient les conditions, nous partons évidemment de la meilleure place."

Déjà en pole position l’an dernier sur ce circuit, Russell ne sait pas comment se déroulera la course, car il s’agit d’une des manches les plus animées de la saison, en plus de : "A Montréal, on ne peut pas faire abstraction de la météo ou de ce qui se passe sur la piste."

"C’est un circuit urbain. Il faut se battre jusqu’au dernier tour de la course. Et, oui, l’année dernière a été une mauvaise course pour moi, et j’ai senti qu’elle aurait pu se dérouler différemment. Il est donc évident que je ferai de mon mieux pour compenser les pertes de l’année dernière. Mais c’est totalement différent cette année."

"Comme nous l’avons déjà dit, nous ne savons pas comment la course va se dérouler parce que le pneu dur est celui que nous allons tous utiliser à un moment ou à un autre de la course, et personne ne sait si ce pneu fera la distance pour vous offrir un seul arrêt ou non. Ca fera donc un effet boule de neige."