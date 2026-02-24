Piastri veut se concentrer sur ’les leçons apprises’ pour cette nouvelle saison

Oscar Piastri ne veut pas se concentrer sur le fait qu’il n’est pas devenu champion du monde l’année dernière. Le pilote McLaren F1 constate des progrès effectués l’an dernier, et il préfère se focaliser sur cela au moment d’aborder sa quatrième saison en Formule 1.

L’Australien est rentré chez lui à Melbourne durant l’hiver, et il y retournera bientôt pour l’ouverture de la saison sur le circuit de l’Albert Park, ce qui lui donne un enthousiasme supplémentaire à lancer cette nouvelle année.

"Ce sera encore une fois une saison chargée, et évidemment, commencer à Melbourne est génial. Très prenant, cependant" a déclaré Piastri à 7News, qui apprécie sa popularité dans sa ville natale. "C’est agréable d’aborder la nouvelle saison en commençant à la maison."

"Le niveau de soutien à Melbourne a toujours été fantastique. Mais la dernière fois que je suis rentré pour Noël, il n’y a pas si longtemps, le soutien était d’un cran au-dessus. J’ai donc hâte de rentrer chez moi et de courir."

"Un peu plus de gens savaient qui j’étais. Et le plus marquant a été de voir combien de personnes me disaient ’bravo’ ou me reconnaissaient simplement dans la rue ou n’importe où, c’était très cool. Même si le résultat de 2025 n’était pas exactement celui que je voulais, le soutien a été fantastique tout au long. Ce n’était que de la positivité, ce qui était génial."

L’année 2025 a été une histoire de hauts et de bas pour Piastri. Il a mené le championnat pendant longtemps mais a connu une fin d’année difficile et une mauvaise série de courses. Mais le jeune pilote apprend encore, et il veut séparer le positif du négatif.

"Je veux dire, j’essaie de voir les choses sous cet angle : reconnaître les bons et les mauvais moments. Je pense que chaque saison aura ses hauts et ses bas, et c’était certainement le cas l’année dernière."

"Mais je pense que par rapport aux deux premières années de ma carrière en F1, il y a eu nettement plus de hauts, ce qui était génial, et beaucoup de leçons apprises lors de certains de ces moments et week-ends plus difficiles."

"Donc pour moi, en considérant l’année dans son ensemble, je pense que c’était un très bon pas en avant par rapport à 2024, avec encore des choses à travailler et à améliorer. C’est ainsi que j’essaie de voir les choses. On apprend toujours plus dans les moments difficiles ou les mauvais moments."

"Je pense avoir définitivement tiré des leçons et des éléments que je peux emmener en 2026 grâce à cela, mais aussi, j’ai prouvé, plus qu’à quiconque à moi-même, que lorsque je rassemble tout et que je maximise mon potentiel, c’est suffisant pour gagner des courses."

Piastri a été interrogé sur les leçons tirées de 2025, et sur le fait qu’il ait bien compris les enjeux des F1 2026. La gestion de l’énergie est un sujet qui a été largement débattu parmi les pilotes. L’augmentation de la puissance électrique du moteur signifie que la gestion des batteries sera un élément clé des batailles.

"Je suis encore en train de chercher, je pense. En ce qui concerne les leçons de l’année dernière, oui. Je pense que ce ne sont pas forcément des choses qui sont toujours dans la voiture, pour ainsi dire, ou qui sont nécessairement liées spécifiquement au pilotage, ce sont des sujets un peu plus larges."

"Mais pour ce qui est de la conduite, trouver les outils dont j’ai besoin pour piloter aussi vite que possible, c’est pour cela que les essais sont si cruciaux cette année. Apprendre à nouveau."

"Les années précédentes, toutes les voitures avaient plus ou moins besoin du même style de pilotage d’une année sur l’autre, avec quelques ajustements subtils. Alors que cette année, nous apprenons à connaître ce que la voiture aime, ce qu’elle n’aime pas, ce que le moteur aime ou n’aime pas. Il y a donc beaucoup plus d’expérimentation et d’exploration."

"Donc oui, c’est en quelque sorte le développement des outils. Mais je pense que pour certains outils plus ’hors piste’, comme ma façon d’aborder les week-ends ou la saison, il y a définitivement des leçons de l’année dernière que je peux appliquer en 2026."