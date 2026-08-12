Cadillac F1 s’explique sur la brutalité du départ de Lowdon, une décision ’pas mutuelle’

Le changement de direction annoncé chez Cadillac F1 a surpris tout le monde par sa soudaineté. Après quatre années consacrées à construire le projet américain et à obtenir son arrivée en Formule 1, Graeme Lowdon quitte son poste de directeur d’équipe après seulement onze Grands Prix. Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, assure que cette décision lui appartient entièrement et explique pourquoi Marcin Budkowski a été choisi pour prendre immédiatement la relève.

La décision a pris tout le monde de court. Ce mercredi après-midi, alors que la Formule 1 est plongée dans sa trêve estivale, Cadillac a annoncé le départ de Graeme Lowdon et la nomination immédiate de Marcin Budkowski à la tête de l’équipe. Lowdon, 61 ans, avait pourtant été l’un des principaux artisans de l’entrée de Cadillac en Formule 1 et travaillait depuis quatre ans sur le projet aux côtés de Towriss et la famille Andretti. Après seulement la première moitié de la saison inaugurale de l’équipe, l’Américain a néanmoins décidé de tourner la page.

Dan Towriss a tenu à préciser que cette décision n’avait rien d’une séparation négociée entre les deux hommes.

"C’était ma décision, elle n’était pas mutuelle. Ce n’était pas une décision prise d’un commun accord," confirme-t-il ce soir aux médias lors d’un entretien explicatif.

Le patron de Cadillac explique toutefois que l’idée d’une évolution de la direction n’est pas apparue soudainement.

"Je pense que le processus a réellement commencé il y a quelques mois, lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce à quoi devait ressembler la prochaine phase de Cadillac en Formule 1, quel était le bon moment, à quoi cela ressemblerait et quelles étaient les capacités des différentes personnes disponibles."

"Et évidemment, nous avons été ravis de nos conversations avec Marcin et de la manière dont cette relation a évolué."

Une décision préparée, mais annoncée brutalement

Si l’annonce a donné l’impression d’un changement soudain, Towriss assure que le calendrier particulier de la Formule 1 a largement dicté la manière dont la transition devait être menée. Les discussions définitives avec Lowdon n’ont d’ailleurs eu lieu qu’aujourd’hui !

"Oui, Graeme et moi avons parlé ce matin. C’est donc une conversation très récente de ce point de vue, et il n’existe pas de manière facile de procéder à cette transition en Formule 1."

Le problème était notamment d’éviter que la préparation du changement ne perturbe l’équipe alors que Lowdon était encore officiellement aux commandes.

"Pouvez-vous imaginer la presse si Marcin se promenait dans l’usine pour une visite ou si nous avions ces conversations ? Cela devient déstabilisant à ce moment-là."

"Il est donc important de respecter le périmètre de responsabilité de la direction en place à ce moment-là, ce qui réduit forcément le temps de la prise de décision, le calendrier et la manière dont toutes ces choses se mettent en place."

"Cela donne l’impression que tout s’est fait plus abruptement que cela ne l’aurait été dans d’autres circonstances, mais c’est la nature de la Formule 1 et c’est ainsi que cela devait se passer."

Lowdon n’était pas censé être un simple intérimaire

Le communiqué annonçant le départ de Lowdon ne donnait aucune raison précise à cette décision. Son nom n’y apparaissait qu’une seule fois, avec simplement la mention qu’une évolution de la direction avait toujours fait partie du plan.

Interrogé sur cette formulation, Towriss n’a pas souhaité entrer dans les détails de ses discussions privées avec Lowdon. Il confirme néanmoins que les deux hommes avaient déjà envisagé le principe d’une transition.

"Graeme et moi avons toujours parlé du fait qu’il y aurait une transition à un moment donné. Cette décision m’appartient."

Le dirigeant américain réfute en revanche l’idée selon laquelle Lowdon aurait été considéré dès le départ comme un simple directeur d’équipe intérimaire chargé de lancer Cadillac avant de laisser sa place à quelqu’un d’autre.

"Je ne pense pas qu’il soit juste de dire qu’il était ici dans un rôle intérimaire. Cela reposait réellement sur les performances et sur la manière dont les choses évoluaient."

Towriss préfère présenter le changement comme la conséquence d’une réflexion plus large sur l’avenir du projet Cadillac, plutôt que comme une sanction liée aux premiers résultats de l’équipe.

"Ce sont certainement des discussions qui resteront entre Graeme et moi concernant les domaines dans lesquels nous étions alignés et ceux dans lesquels nous ne l’étions pas."

"Ce que je peux dire, c’est ce qui a été accompli : j’ai un immense respect pour Graeme et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble."

"Encore une fois, ce n’était pas une période intérimaire pour moi et pour Graeme. C’est presque quatre années de planification, de construction et de réalisation de toutes les étapes nécessaires."

Cadillac veut désormais accélérer

La véritable raison du changement semble donc davantage liée à la prochaine étape du projet qu’à ce que Cadillac a accompli depuis son arrivée en F1. Towriss estime qu’une fenêtre particulière s’est ouverte pour construire quelque chose de différent, et qu’il ne voulait pas simplement reproduire les modèles déjà existants dans le paddock.

"Il existe une fenêtre d’opportunité très étroite lorsqu’on regarde ce que nous sommes en train de construire, avec la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau et d’innovant."

L’ambition est donc de profiter de cette situation pour façonner une organisation qui ne se contente pas de reproduire les méthodes traditionnelles de la Formule 1.

"Ce que je ne voulais pas, c’était construire quelque chose qui avait déjà été fait, quelque chose d’ancien, puis essayer simplement de l’améliorer."

"Et je pense que le moment pour effectuer ce changement est arrivé plus tôt que prévu."

Towriss écarte néanmoins l’idée que les difficultés rencontrées par Cadillac depuis le début de sa première saison aient directement provoqué le départ de Lowdon.

"Je ne dirais pas que cela vient des performances ou des problèmes de jeunesse rencontrés ces dernières semaines. Il s’agit vraiment d’avoir une vision claire de ce que nous construisons pour l’avenir, du rythme auquel nous progressons, et de faire en sorte que cela corresponde aux ambitions des propriétaires."

La surprise est d’autant plus importante que les changements de personnel sont rarement gardés secrets en Formule 1. Les transferts de pilotes, les départs de dirigeants et les réorganisations techniques font généralement l’objet de rumeurs plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant leur officialisation.

Cette fois, rien n’avait véritablement filtré. Lowdon lui-même n’avait pas laissé entendre, lors de ses dernières apparitions médiatiques, qu’une transition était imminente. Towriss reconnaît que le secret a été particulièrement difficile à préserver.

"Chaque fois que nous procédons à une transition en Formule 1, comme vous le savez, c’est très difficile. C’est très difficile de garder cela secret, et il n’y a pas eu de fuites autour de cette affaire."

Cette absence totale de rumeurs avait donc une raison : Cadillac a volontairement attendu le dernier moment afin de protéger le fonctionnement de son équipe.

En choisissant Marcin Budkowski, Cadillac opte désormais pour un profil qui possède une longue expérience de la Formule 1 et, surtout, une connaissance de nombreux aspects du fonctionnement d’une écurie.

L’ancien directeur exécutif d’Alpine a travaillé chez plusieurs équipes de premier plan avant de rejoindre la FIA, puis de revenir du côté des constructeurs. Son expérience doit désormais permettre à Cadillac de franchir une nouvelle étape dans sa construction.

Pour Towriss, le moment était simplement venu de changer de visage à la tête du projet.

"C’était le bon moment, compte tenu des circonstances qui existent à la fois dans le sport et au sein de l’équipe, et c’est donc le bon moment et le bon endroit pour franchir cette étape."

"Nous sommes une nouvelle fois très reconnaissants envers Graeme pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe et très enthousiastes quant à la direction de Marcin et à ce que l’avenir réserve à Cadillac."