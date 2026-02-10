Red Bull Racing doit faire sans Laurent Mekies pour le premier test de Bahreïn

Le directeur d’équipe de Red Bull Racing, Laurent Mekies, n’a pas fait le déplacement à Bahreïn pour le premier test officiel de pré-saison de Formule 1, qui débute ce mercredi.

Les essais, programmés du 11 au 13 février, se dérouleront sans le Français de 48 ans, resté à son domicile à la suite d’une intervention médicale mineure et de routine, selon les informations qui ont été confirmées par plusieurs sources dont le Telegraaf. Aucun motif d’inquiétude n’est évoqué du côté de l’écurie autrichienne.

Bien qu’absent physiquement du paddock de Sakhir, Mekies reste en contact étroit avec son équipe tout au long de cette première session d’essais. Sa présence est par ailleurs attendue pour le second test de pré-saison, prévu sur le même circuit du 18 au 20 février.

Sur le plan sportif, Red Bull arrive à Bahreïn avec des motifs d’optimisme. Lors du shakedown à huis clos organisé fin janvier sur le circuit de Barcelone, la toute nouvelle unité de puissance Red Bull a affiché une fiabilité solide.

Max Verstappen et son nouveau coéquipier Isack Hadjar ont enchaîné les tours sans incident mécanique majeur. Le pilote français a certes été victime d’une sortie de piste lors d’une de ses séances, mais cela ne l’a pas empêché de parcourir 158 tours au volant de la RB22.

Le quadruple champion du monde néerlandais a pour sa part bouclé 145 tours, soit seulement treize de moins, confirmant la robustesse globale du package technique à l’aube de cette nouvelle phase de préparation.

Les essais seront à suivre dès demain et en direct à partir de 7h30 sur Nextgen-Auto.com, avec un live commenté et une galerie de photos conséquente, mise à jour très régulièrement, permettant d’avoir enfin de bons clichés de toutes les nouvelles F1 de 2026, avec leurs livrées définitives.