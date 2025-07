Piastri veut autant compter sur sa rapidité que sur sa régularité pour gagner face à Norris

Oscar Piastri sait que la régularité seule ne suffira pas dans sa lutte pour le titre face à Lando Norris. Il prévient qu’il ne peut pas se permettre de rester les bras croisés s’il veut conserver la tête du championnat de Formule 1 cette saison.

L’Australien mène peut-être le championnat pilotes avec 16 points d’avance, mais avec son coéquipier au volant de la même voiture victorieuse, il sait que la lutte est loin d’être gagnée, même s’il a déjà écarté Max Verstappen de l’équation (à lire ici).

Piastri est clairement le pilote McLaren qui commet le moins d’erreurs. Alors attendre et profiter des erreurs de Norris peut-il suffire pour faire la différence ?

"Je ne raisonne pas comme ça ! Être le plus rapide d’abord ! Et, idéalement, la constance, éviter les erreurs. Si on peut avoir les deux tant mieux – je veux dire, on peut argumenter pour l’un ou l’autre. Si je suis plus rapide, je peux le pousser à la faute, n’est-ce pas ? Le contraire est aussi vrai."

"On peut être régulier, mais finir régulièrement deuxième, ce n’est pas très utile. Il faut donc avoir les deux, et compte tenu du niveau du plateau et de celui de mon coéquipier, il faut donner le meilleur de soi-même."

"Inévitablement, quand on attaque autant, il y a des erreurs ici et là, car cela comporte des risques."

"Mais on ne peut pas se permettre de prendre les choses à la légère et d’être régulier. Il faut être régulier. Il faut les deux pour remporter le championnat ; on ne peut pas se fier à un seul facteur."

Alors que la pression monte à l’approche de la dernière ligne droite de la saison, on a demandé à Piastri ce qui, selon lui, déterminera qui l’emportera : "Honnêtement, la réponse est très similaire."

"On gagne des courses en fin de saison de la même manière qu’en début. Il faut être plus rapide que tout le monde autour de soi et faire le moins d’erreurs possible. Cet aspect ne change pas vraiment. C’est bien d’être régulier, mais si en plus on se fait constamment battre, ce n’est pas la recette pour un titre."

"Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les deux. Ce n’est pas forcément un équilibre. Évidemment, si vous êtes un robot, vous pourriez être aussi rapide que possible et ne faire aucune erreur."

"Mais nous sommes tous humains, donc ce n’est pas possible. Je pense qu’il faudra minimiser les erreurs."

"Mais comme je l’ai dit, il faut être rapide en même temps et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, car je pense que si vous essayez d’adopter cette approche, vous finirez par vous faire battre."