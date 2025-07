Gasly : ’Il sera difficile’ pour Alpine F1 de ne pas terminer dernière

Pierre Gasly a terminé les deux dernières courses en date dans les points, ce qui était inespéré il y a encore peu de temps compte tenu des performances de sa monoplace. Le pilote Alpine F1 est satisfait de ces deux résultats, même si la pluie a évidemment joué un rôle.

"Ce sont deux bonnes courses pour nous. Les conditions ont un peu bouleversé la hiérarchie. La pluie à Silverstone nous a permis de faire les bons choix, et en tant qu’équipe, on fait vraiment du bon boulot avec le package dont on dispose" a déclaré Gasly.

"Ce n’est peut-être pas la voiture la plus performante, mais ces derniers week-ends, on a réussi à tout en tirer le maximum. À Silverstone comme à Spa, la stratégie a été parfaite, toutes les décisions ont été les bonnes. Je suis satisfait de la manière dont on travaille ensemble. Évidemment, j’aimerais un peu plus de performance, mais on fait avec ce qu’on a."

Outre les très bonnes gestions de course de son équipe, le Français a également été satisfait de ses propres performances : "Je suis très satisfait, mais c’est aussi grâce à l’équipe, qui a su me donner une voiture avec laquelle je me sens en confiance, à l’aise à la limite."

"C’est plutôt positif, surtout dans une saison difficile où la performance n’est pas vraiment au rendez-vous. Mais tout le monde reste motivé pour donner le meilleur de lui-même et viser juste à chaque week-end."

"Parfois, ça ne suffit que pour une 14e ou une 12e place. Ce n’est pas satisfaisant en soi, mais on continue d’essayer. Avec cet état d’esprit, on a obtenu un sixième place et une dixième. Il faut continuer comme ça et tirer le meilleur de cette deuxième moitié de saison."

Avec la dixième place d’Alpine au championnat, Enstone pourrait réaliser sa pire saison depuis 1985 (sous le nom Toleman), mais Gasly explique les sacrifices effectués cette saison en vue de 2026 : "La réalité, c’est que la voiture n’a pas évolué depuis Barcelone et qu’elle ne changera plus d’ici la fin de la saison."

"Il faut donc être lucide et réaliste sur ce qu’on peut accomplir. Steve [Nielsen, nouveau team principal] arrive en septembre, et je pense que son impact se fera surtout sentir à partir de 2026, voire au-delà. Honnêtement, il doit se concentrer sur l’année prochaine."

"On sait tout le travail qu’on fournit pour 2026, on est contents de la direction prise et de l’évolution. J’ai confiance. Je crois en l’équipe et en sa capacité à me donner une voiture compétitive l’an prochain. Mais pour cette saison, c’est ce qu’on a. Et il sera très difficile de changer notre position actuelle."

"Ça ne veut pas dire qu’on fait un mauvais travail sur la piste ou à l’usine. C’est juste qu’on n’a pas su produire une voiture assez performante dans un peloton ultra serré, à cause des choix faits pour 2026. On n’a pas pu fournir la performance nécessaire pour se battre plus haut, et c’est acceptable."

"Parce qu’au fond, qu’on termine huitièmes, neuvièmes ou dixièmes au championnat, ça ne change pas grand-chose. Mais si ça permet d’avoir une voiture capable de viser des victoires, des podiums ou le top 5 l’an prochain, je signe tous les jours."

Gasly a également commenté la nomination de François Provost en tant que directeur général de Renault : "C’est très clair. Il est chez Renault depuis très longtemps. Il connaît l’ADN du groupe, de l’équipe. Il a toujours été impliqué dans la période F1 de Renault. Il est pleinement engagé dans le sport, dans l’équipe de Formule 1."

"Il veut clairement voir de la performance, et il soutient tout le monde en interne. Je suis tourné vers l’avenir avec l’équipe. On sait où on va. On a fait le choix, dès le début de l’année, de faire de 2025 une année de compromis pour se concentrer sur 2026. J’espère que ça portera ses fruits dès l’an prochain."