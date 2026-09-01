Avant Monza, Wolff s’inquiète des remontées de Hamilton et Norris

Toto Wolff reconnait que Mercedes F1 et ses pilotes pourraient être victimes d’une remontée de Lando Norris et McLaren, à la manière de ce que ces derniers avaient subis de la part de Max Verstappen l’année dernière. Kimi Antonelli mène le classement des pilotes avec 59 points d’avance sur George Russell et Lewis Hamilton, et 83 sur Norris, mais ce dernier vient de remporter deux courses consécutives.

L’an dernier, Verstappen avait remonté un déficit de 104 points sur Oscar Piastri, et Mercedes n’est pas dans une situation idéale, avec peu d’évolutions et un prochain package prévu dans au moins trois courses.

Après la course de Zandvoort, le directeur Toto Wolff a expliqué que Mercedes n’avait pas les moyens de développer aussi vite que ses rivales, et notamment Ferrari et McLaren qui ont amené de nombreuses nouveautés.

"Oui, je veux dire, absolument conscient de ce fait, mais il n’y a pas seulement Norris, nous avons aussi un écart de 59 points avec Lewis" a déclaré Wolff sur le risque de voir une remontée d’un adversaire. "C’est quelque chose dont il faut s’inquiéter, donc cela va être difficile, et cela pourrait devenir plus serré."

"Nous devons juste faire le travail optimal chaque week-end, chaque séance, chaque week-end. Nous avons une opposition qui est suffisamment bonne pour gagner des courses, et ils en ont gagné deux maintenant sur des circuits où ils ont été très, très bons les années précédentes également, alors voyons si nous pouvons retrouver de la dynamique."

Norris a même comparé sa situation de 2025 avec celle de Mercedes cette année, et admis que ses possibilités de remonter ne sont pas encore perdues, malgré un début de saison décevant pour McLaren et le porteur du numéro 1.

"C’est un peu une situation similaire à celle dans laquelle se trouve Mercedes actuellement par rapport à là où je suis. Donc, il n’y a pas grand-chose, je dirais, à en tirer, à part juste continuer à croire que c’est possible tant que ce ne l’est plus. Et c’est l’attitude avec laquelle nous allons nous battre."

De son côté, Wolff espère que Mercedes parviendra à garder de la marge sur la concurrence pour les Grands Prix d’Italie et d’Espagne, qui sont les deux prochaines manches et vont s’enchaîner ce week-end et le suivant.

"Monza et Madrid inaugurent une période importante pour nous. Le plateau s’est resserré au point que plusieurs écuries peuvent gagner à la régulière, et le prix d’une erreur est beaucoup plus élevé. Nous nous sommes mis dans une position forte dans les deux championnats, mais personne dans notre équipe ne se fait d’illusion sur la difficulté des prochaines courses."

"Pour nous, Monza commence par un défi. Kimi écopera d’une pénalité sur le groupe motopropulseur et s’élancera du fond de la grille. C’est décevant pour lui et pour les fans qui veulent le voir se battre aux avant-postes pour sa course à domicile, mais notre sport ne récompense pas le sentimentalisme."

"Lorsque vous prenez des décisions qui profitent à la campagne du championnat, vous en payez parfois le prix à court terme. L’objectif est désormais simple : remonter autant de places que possible et maximiser les points. Notre théorie, nos calculs disent que c’est le meilleur circuit pour la purger."

"Évidemment, les algorithmes ne tiennent pas compte de la nationalité lorsque nous devons nous battre pour un championnat et que nous voulons obtenir le plus de retombées RP, c’est donc ce que nous allons faire. De l’autre côté du garage, George arrive avec une bonne dynamique après Zandvoort et cherchera à se placer fermement dans la lutte dès le début du week-end."

"Monza est un circuit peu gourmand en énergie ; vous passez une grande partie du tour à tout demander au groupe motopropulseur et vous n’avez pas beaucoup d’opportunités pour recharger la batterie. Avec la réglementation actuelle, cela crée des compromis qui devront être gérés avec soin. C’est un défi intéressant et qui mènera très probablement à un week-end passionnant."