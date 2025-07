Piastri : ’Je savais que le premier tour serait ma meilleure chance de gagner’

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix de Belgique après une heure et 20 minutes d’interruption, puis un dépassement au premier virage sur son équipier pour prendre les commandes de la course. Le pilote McLaren F1 a réussi à gérer en tête avec des pneus intermédiaires qui se dégradaient et s’impose pour la sixième fois de la saison.

"Je savais que le premier tour serait ma meilleure chance pour gagner la course. Je suis bien sorti du premier virage, j’ai lâché l’accélérateur aussi peu que possible dans le Raidillon et c’était suffisant" a déclaré Piastri, qui remporte au passage la 199e victoire de McLaren.

"J’ai bien géré le reste de la course, sauf à la fin, les mediums n’étaient pas les meilleurs pneus pour les cinq ou six derniers tours, mais c’était suffisant. J’étais déçu de mes performances jusqu’à hier, mais il s’avère que s’élancer deuxième à Spa n’est pas si terrible, finalement."

L’Australien admet qu’il espérait un départ arrêté, mais les deux côtés de la piste n’étaient pas dans les mêmes conditions : "J’étais déçu du départ lancé car je pensais que ça allait me retirer une bonne opportunité mais j’ai pris une bonne sortie au virage 1, j’ai pu rester proche et en sachant que j’étais si proche, je devais juste relâcher l’accélérateur un peu moins que lui."

Piastri s’attendait à voir Lando Norris chausser les pneus durs pour faire un seul arrêt, mais il explique que miser sur les gommes intermédiaires était le meilleur choix : "Je savais que ce serait une décision probable pour lui, mais pour moi les mediums semblaient être le meilleur choix, si quelqu’un avait un accident ou qu’on avait une Safety Car, je devais avoir de bons pneus."

Désormais, il va se tourner ver la Hongrie, où il a remporté sa première victoire en carrière l’an dernier : "Ce sera excitant d’y revenir, c’est un circuit que j’aime, c’était ma première victoire l’an dernier et je vais essayer de garder la même dynamique car on est rapides en ce moment."

Lando Norris ne cachait pas sa frustration de ne pas avoir réussi à gagner au lendemain de sa pole position, mais le Britannique est beau joueur et reconnait que son équipier a simplement fait une plus belle course que lui.

"Oscar a fait un très bon travail, je n’ai rien à dire de plus. Il a mieux attaqué dans le Raidillon, il avait l’aspiration et a pu passer. Je n’ai pas à me plaindre, il a fait un bon travail dès le début et je n’ai rien pu faire d’autre. J’aurais aimé être sur la plus haute marche mais Oscar le mérite" admet Norris.

Interrogé sur la manière dont il aurait pu retenir Piastri au départ, il assure que sa défaite ne s’est pas forgée que dans les premiers kilomètres de la course : "C’est du conditionnel, Oscar le mérite, j’ai fait des erreurs et il a fait une course parfaite donc je n’aurais pas pu gagner. Je suis heureux pour l’équipe, c’est un nouveau doublé, le premier ici depuis de très nombreuses années."

Après son premier podium en Belgique, il se tourne désormais vers la Hongrie, un circuit qu’il apprécie également : "Budapest est l’un de mes circuits préférés, c’est là que j’ai débuté ma carrière en Formule 1. Mais je suis heureux de ce que j’ai fait ici, un peu déçu mais je suis impatient d’être à la semaine prochaine."