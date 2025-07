Leclerc a résisté à ’la pression énorme’ de Verstappen pour signer un podium

Charles Leclerc a signé son cinquième podium de la saison au Grand Prix de Belgique de F1 ce dimanche, après avoir résisté à Max Verstappen tout au long de la course. Ayant misé des réglages pour le sec, le pilote Ferrari a pu contenir la Red Bull du Néerlandais, non sans subir une forte pression.

"Max a été derrière toute la course, à moins de deux secondes, donc ce n’était pas facile. On savait que le début de course serait le plus difficile pour nous car on n’avait pas l’appui des McLaren ou de Max, car ils avaient fait un compromis sur leur qualification pour être meilleurs sous la pluie aujourd’hui" a déclaré Leclerc.

"Heureusement ça a séché vite et le rythme était bon. Mais Max était quand même derrière durant toute la course et je suis content d’avoir réussi à garder cette troisième place" poursuit le Monégasque, qui a demandé à son ingénieur de ne plus lui parler dans les derniers tours à la radio, alors que son avance était à peine supérieure à une seconde.

"La pression est énorme, surtout dans ces conditions car dès que vous êtes dix ou 15 centimètres à côté de la trajectoire, c’est mouillé ou gras et vous pouvez faire une grosse erreur. A un moment j’ai juste dit à Bryan de me laisser tranquille. Il essaie de me donner un maximum d’informations. Des fois j’en ai besoin, là ce n’était pas le cas."

Signer un podium pour la première course avec la nouvelle suspension arrière est encourageant : "Nous avons eu ce que nous attendions avec cette évolution. On doit essayer de comprendre comment la maximiser mais c’est la première semaine avec et je suis content de terminer sur le podium. C’est un bon coup de boost pour toute l’équipe."