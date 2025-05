Piastri a pris une leçon de la part de Verstappen au départ

C’est le grand déçu et vaincu de ce Grand Prix à Imola : Oscar Piastri a perdu la tête dès le premier virage, dépassé magnifiquement par Max Verstappen.

Par la suite il n’a pas adopté la meilleure stratégie, avec une option à deux arrêts aux stands qui l’a relégué dans le trafic. Enfin son rythme était inférieur à celui de la Red Bull.

Bref, c’était une journée à oublier pour Piastri, mais un podium tout de même. L’Australien reste leader du championnat avec 13 points sur Lando Norris et 24 sur Max Verstappen.

« C’est une légère déception, probablement. Ce n’est jamais une excellente journée quand vous partez premier et terminez troisième. »

« Donc, oui, juste pas une excellente journée. Je pense que le virage 1 n’était pas idéal. Et au final, le timing de notre arrêt n’était pas… La course s’est déroulée différemment de ce à quoi nous nous attendions au début du premier relais. »

« La course a été très difficile dès le début. Honnêtement, étant donné que des gens avaient des pneus plus frais à la fin, s’accrocher à un podium n’est pas un mauvais résultat. »

« Vous aurez des jours difficiles dans le championnat, et celui-ci en est clairement un. Donc tant que nous tirons les leçons, c’est tout ce que je peux demander. »

La leçon de Max Verstappen au premier virage…

Max Verstappen a-t-il surpris Oscar Piastri au premier virage, en freinant aussi tard ? L’Australie n’était-il pas assez méfiant ?

« Oui. Je pensais que j’avais la situation plutôt bien sous contrôle, et c’était une belle manœuvre de Max. »

« Donc, oui, j’apprendrai pour la prochaine fois, clairement. Mais à ce moment-là, je n’étais pas excessivement préoccupé de ne pas être en tête, cependant ensuite notre rythme n’était tout simplement pas aussi fort que je l’espérais. »

« Avec le recul, j’aurais certainement fait quelque chose de différent. J’aurais probablement freiné dix mètres plus tard. Oui. C’est tout. Vivre et apprendre. »

Une stratégie peu payante

Après cette erreur du premier tour, c’est le muret de McLaren F1 qui a commis un deuxième arrêt, en arrêtant tôt Oscar Piastri (13e tour), pour passer à une stratégie à deux arrêts aux stands.

Or l’Australien est ensuite ressorti dans le trafic, perdant de précieuses secondes. Pourtant la stratégie à un seul arrêt semblait possible…

« Ce n’est pas clair, mais je pense que beaucoup de gens autour luttaient avec les pneus, moi aussi un peu » rétorque Oscar Piastri. »

« Nous en avons en quelque sorte discuté un peu, je suppose, mais c’est quelque chose que nous devons encore examiner plus clairement. Parce que je pense, oui, que nous avons peut-être réagi un peu trop vite. »

« Mais, oui, nous allons y jeter un œil. »

Une victoire à Monaco ?

Très bon 2e l’an dernier, derrière Charles Leclerc, à Monaco, Oscar Piastri pourrait-il l’emporter cette fois en Principauté ?

Sur un circuit à basse vitesse, Red Bull pourrait être en retrait, craint déjà Max Verstappen. Oscar Piastri a donc une belle occasion de rempoter sa victoire la plus prestigieuse en carrière…

« C’est un circuit que j’apprécie. L’année dernière a été un très bon week-end pour moi, donc j’espère que nous pourrons faire encore mieux cette année. Ce serait bien, mais il sera intéressant de voir comment ces pneus — enfin, ce sont les mêmes pneus que ce week-end —se comporteront dans un environnement très différent comme Monaco. »

« Et puis évidemment, Monaco sera une course à deux arrêts. Donc, oui, voyons voir. Mais je suis confiant que nous serons rapides et nous essaierons de repartir à l’attaque. »