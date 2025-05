Mercedes F1 a vécu son ’Grand Prix le plus difficile de la saison’ à Imola

Mercedes F1 repart d’Imola avec seulement six points grâce à la septième place de George Russell, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli a abandonné. Bradley Lord, représentant de l’équipe et agissant en qualité de responsable en l’absence de Toto Wolff ce week-end, admet que la course a été plus que difficile.

"Ce fut sans conteste notre Grand Prix le plus difficile de la saison jusqu’à présent. Terminer septième et abandonner est bien en deçà des standards que nous nous étions fixés en tant qu’équipe" a déclaré Lord.

"Dès les premiers tours, George a signalé un manque de stabilité à l’arrière et a peiné à contrôler la température des pneus arrière, ce qui a accéléré leur dégradation. Cela nous a contraints à un arrêt prématuré et à une stratégie à deux arrêts."

"Il a effectué son deuxième arrêt sous VSC pour l’abandon d’Esteban, et s’était battu pour revenir dans les points lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste suite à l’abandon de Kimi. Il était clair que nous resterions en piste pendant cette période, et George a lutté avec sa voiture jusqu’au drapeau à damier. Il n’a pas pu contenir la Ferrari de Lewis, équipée de pneus plus frais, mais a ensuite réussi à conserver sa position jusqu’à l’arrivée."

La stratégie était meilleure pour Antonelli, qui a ensuite joué de malchance sur le plan mécanique : "Pour Kimi, nous avons appliqué une stratégie décalée, en partant en pneus durs et en gagnant une position au départ."

"Il roulait solidement lorsque nous avons profité du VSC pour passer aux pneus médiums et tenter de les mener jusqu’à l’arrivée. Kimi a bien géré son relais, mais a ensuite rencontré un problème d’accélérateur qui a finalement immobilisé la voiture au 45e tour – son premier abandon en F1."

"Dans l’ensemble, le bilan des performances était décevant à Imola : si George s’est bien qualifié, nous n’avons pas pu rivaliser avec les voitures qui nous entouraient et avons subi une limitation de rythme significative due à une surchauffe des pneus sur le train arrière. Notre priorité pour les jours à venir est de comprendre pourquoi nous avons subi une telle perte, puis de profiter au maximum de l’opportunité qui nous est offerte de rebondir le week-end prochain à Monaco."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, donne des détails sur l’abandon de l’Italien : "Ce dimanche a été une journée difficile pour l’équipe et les pilotes. Nous n’avons pas été assez rapides pour nous battre aux avant-postes et, pour couronner le tout, nous avons subi un problème de fiabilité."

"Nous cherchons à comprendre les problèmes sur la voiture de Kimi, mais la pédale d’accélérateur se détériorait progressivement et le système a fini par se désactiver par sécurité. Heureusement, ce problème ne sera probablement pas trop difficile à résoudre à temps pour Monaco."

L’ingénieur s’inquiète par ailleurs de constater un manque de rythme de la W16 sous la chaleur : "Notre plus grande préoccupation concerne le rythme. La course a été chaude, et nous avons trop sollicité les pneus arrière."

"Nous avons donc souffert d’une mauvaise adhérence et d’une dégradation constante. Il faut vite s’en remettre, car de nombreuses courses chaudes arrivent et nous ne pouvons pas continuer à performer à ce niveau. Nous avons quelques jours pour nous ressaisir avant Monaco, mais nous allons travailler dur pour essayer de progresser."