Horner salue le départ ’incroyable’ et ’décisif’ de Verstappen

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a salué la cohésion de son équipe après la victoire inattendue de Max Verstappen au Grand Prix d’Émilie-Romagne de F1.

Verstappen a dominé la course devant les McLaren, signant ainsi sa deuxième victoire et celle de Red Bull cette saison 2025. Yuki Tsunoda est remonté depuis son départ des stands pour marquer le dernier point en jeu en 10e position.

Horner a également révélé que les mécaniciens de l’équipe travaillaient jusqu’aux premières heures de dimanche matin à la reconstruction de la voiture de Tsunoda, détruite lors d’un terrible accident en qualifications.

"Nous sommes une équipe très forte, un groupe très fort. Il y a toujours beaucoup de bruit extérieur, mais jamais intérieur. Toute l’équipe d’ingénieurs de Milton Keynes a fait un excellent travail. Nous avons apporté quelques nouveautés ce week-end. C’est pourquoi Enrico [Balbo, responsable aéro] est allé chercher le trophée aujourd’hui pour le travail acharné effectué en coulisses."

"La stratégie était bonne, les arrêts aux stands étaient bons. Les gars sont restés debout jusqu’à 2 heures du matin hier soir pour préparer la voiture de Yuki, donc collectivement, nous avons réalisé une très bonne course ce week-end."

"C’était formidable de fêter cela en remportant cette grande victoire aujourd’hui, surtout pour notre 400e course."

Et Horner ne le nie pas, tout s’est joué sur un départ absolument génial de Max Verstappen.

"Le premier virage était du style ça passe ou ça casse ! Oscar a été fait play et lui a laissé de l’espace, mais Max venait de loin et il s’est lancé dans le virage pour tenter sa chance."

"Et c’est la dernière fois qu’ils l’ont vu. Un mouvement incroyablement décisif. Il est tellement bon dans ces situations."

"Oscar essaie de défendre son avance au championnat, et Max a vu un écart et a foncé. C’est le pilote instinctif qu’on voit semaine après semaine."

Full focus sur le championnat pilotes et Verstappen

Horner a confirmé que Red Bull se concentrerait sur le championnat des pilotes, avec Verstappen à seulement 22 points de Piastri. Le titre constructeurs face à McLaren semble clairement impossible à jouer.

"J’ai toujours dit que ce championnat était un marathon."

"Nous en sommes à la septième course et nous en avons remporté deux. Tout dépend de notre niveau à la fin. Il faut rester au contact pendant cette phase."

"Nous retrouvons la forme. Le défi sera complètement différent le week-end prochain, et il y aura un changement de règlement le week-end suivant."

"Nous nous concentrons entièrement sur le championnat des pilotes. Nous avons un numéro 1 incontesté dans notre équipe, et c’est là-dessus que nous nous concentrons."

"Les deux voitures marquent des points et plus Yuki progresse dans le classement, plus il peut jouer un rôle important. Vous l’avez vu jouer un rôle mineur aujourd’hui, travaillant dur pour maintenir Oscar derrière lui pendant un tour ou deux."

"Mais il faut être réaliste, pour nous, toute notre attention est portée sur le championnat des pilotes car le championnat constructeurs semble promis à McLaren."