Piastri et Norris blâment le vent mais saluent ’le très bon travail’ de Leclerc

Oscar Piastri était frustré de terminer deuxième de la séance qualificative du Grand Prix de Hongrie, à 26 millièmes de seconde de la pole position signée par Charles Leclerc. Le pensionnaire de McLaren F1 déplore un changement de sens du vent qui a fait évoluer négativement le comportement de sa MCL39.

"Le vent a beaucoup changé, je sais que ça semble pathétique de remettre la faute sur le vent, mais il a tourné à 180 degrés de Q1 à Q3, et ça a rendu beaucoup de virages très différents" a déclaré le pilote australien, qui explique les méfaits du vent.

"Mon premier tour en Q3 n’était pas bon car je n’y étais pas habitué. Je pensais que le deuxième était meilleur mais il était plus lent. C’était difficile à juger dans ces conditions, peut-être pas la meilleure exécution mais j’étais surpris de ne pas pouvoir aller plus vite. Mais la deuxième place est un bon point de départ."

S’il n’excluait pas de partir deuxième de la course, c’est plutôt son équipier qu’il voyait comme une menace, et non Leclerc. Piastri se dit surpris par la performance du Monégasque et se veut toujours optimiste pour la course.

"Charles a été rapide tout le week-end et même ce matin. Il était plus proche qu’on l’attendait, les choses ont changé et il a fait un très bon travail, bravo à lui, je ne m’attendais pas à être deuxième derrière une Ferrari ce week-end mais il a fait un bon travail. Ca devrait être une bonne course demain."

Lando Norris est lui aussi surpris d’avoir vu Leclerc battre les McLaren, et il avance aussi l’argument du vent qui a ruiné ses performances. Néanmoins, il tient à saluer la performance du poleman du jour.

"Vu notre forme, bien sûr, mais Charles a fait un très bon travail dans ce dernier tour. Le vent a beaucoup changé et a semblé davantage nous punir, mais on ne peut pas se plaindre, on pensait avoir fait un bon tour et on était lents, et Charles a fait du bon travail" admet Norris.

"C’est un tour long avec beaucoup de virages, en Q2 on est allé aussi vite qu’on le pouvait, et le vent a changé et le dernier secteur est devenu plus difficile. C’est un tour difficile à construire complètement, si vous mettez tout bout à bout c’est génial, mais quand vous n’y arrivez pas, comme moi en Q3, vous n’êtes pas heureux."

Interrogé sur sa priorité entre marquer des points pour le championnat ou gagner la course, le Britannique pense que l’un aidera l’autre : "Les deux, je veux gagner et si j’y arrive je marquerai des points. Ce sera une course palpitante, je m’attends à ce qu’on ait plus de rythme que Charles, donc je suis impatient."