Je ne comprends rien à la F1 !’ : Leclerc est étonné d’être en pole du GP de Hongrie

Charles Leclerc a signé une pole position que personne n’attendait ce samedi au Grand Prix de Hongrie, et le premier surpris était le Monégasque lui-même ! Interrogé après être descendu de sa voiture, il a confirmé qu’il n’imaginait pas signer un tel résultat sur le Hungaroring.

Après trois séances libres dominées par les McLaren, lors desquelles il avait toujours été troisième, le pilote Ferrari est parvenu à surprendre Oscar Piastri et Lando Norris au terme d’un tour très rapide.

"Aujourd’hui je ne comprends rien à la Formule 1 ! La qualification a été extrêmement difficile et je n’exagère pas. C’était difficile pour nous d’aller en Q2, difficile d’aller en Q3, et je devais faire un tour propre pour viser la troisième place, mais c’est la pole position. Je ne m’attendais vraiment pas à cela" a déclaré Leclerc.

"J’avais peu d’appui et quand la pluie a commencé au début de la Q2 j’espérais que ça ne resterait pas, et ça n’a pas été le cas. Les conditions ont changé, ça a rendu les choses piégeuses et au final, nous sommes en pole position. Je n’ai pas les mots, c’est une de mes plus belles pole positions car c’est la plus inattendue."

Désormais, il devra composer avec les deux candidats au titre mondial derrière lui au départ, et avec des MCL39 au rythme de course supérieur et à la dégradation de pneus inférieure à celle de sa SF-25.

"Le départ et le premier virage seront la clé, je ne sais pas comment ça se passera, mais je ferai tout pour garder la première place. Si j’y parviens, ça devrait me rendre la vie plus facile pour le reste de la course."