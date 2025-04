Piastri est prêt à s’attaquer à Norris et prendre le leadership

A son arrivée à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn ce week-end, Oscar Piastri affirme n’avoir « aucun doute » sur sa capacité à être champion du monde cette année.

Sur le papier, ce serait un exploit majeur, car l’Australien est derrière au classement des pilotes derrière son coéquipier et leader du championnat, Lando Norris, et Max Verstappen.

S’il a impressionné à Suzuka, Verstappen craint toutefois que Bahreïn ce week-end ne convienne pas à sa Red Bull, tandis que le Dr Helmut Marko déplore un problème persistant avec le simulateur.

"Chaque fois que le simulateur nous promet d’excellents chronos, les choses se gâtent sur le circuit," a déclaré le conseiller de l’équipe Red Bull à son arrivée à Bahreïn.

"J’ai dit à Max qu’il devrait se fier à son expérience plutôt qu’à ce que dit le simulateur."

Il ne fait aucun doute que la voiture la plus rapide et la plus constante est la McLaren.

Interrogé sur les chances de Verstappen de remporter un cinquième titre mondial consécutif en 2025, Andrea Stella, le patron de McLaren, a répondu : "Il est très difficile de disputer régulièrement plus de 24 courses par saison sans la meilleure voiture."

"La condition la plus importante pour remporter les championnats des pilotes et des constructeurs est d’avoir la meilleure voiture."

Piastri avait un léger avantage en termes de vitesse sur son coéquipier Norris lors du Grand Prix du Japon, mais l’équipe n’a pas accédé à sa demande de pouvoir passer pour attaquer Verstappen.

Il affirme que "tout cela est classé, rien n’aurait garanti que je puisse aller chercher Max. Et après avoir vu les données de l’équipe, je doute que quiconque aurait pu le dépasser. L’avantage des gommes et de la dégradation n’était pas pour nous avec cet asphalte. Ici, ce sera différent."

Alors est-il temps pour lui de commencer à signer des performances majeures pour s’imposer comme le cheval sur lequel miser ?

"Je dois signer des poles, je dois maitriser des courses. Nous sommes très proches avec Lando, plus qu’en 2024. Je suis prêt à prendre le leadership. Le plus tôt sera le mieux même si cette saison est longue."

"Je n’ai aucun doute sur ma capacité à devenir champion du monde."

Et Piastri s’inquiète davantage de la menace que représente son coéquipier que de Verstappen.

"Lando est mon plus grand concurrent. D’un côté, en tant que leader actuel du championnat du monde, il a les meilleures chances de remporter le titre. D’un autre côté, notre voiture est la meilleure Formule 1, et je l’ai aussi."

"Bien sûr, on ne peut pas faire une croix sur Max. Il est quadruple champion du monde et a remporté le titre l’an dernier, même s’il n’avait pas la meilleure voiture."

Certains, cependant, prédisent un feu d’artifice interne chez McLaren à mesure que la compétition progresse.

"Lando et moi entretenons une relation amicale, même si nous savons évidemment qu’au final, nous allons nous battre."

"J’en suis maintenant à ma troisième saison et j’ai le sentiment d’être enfin là où je veux être."