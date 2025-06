Piastri : C’est le genre de week-end que je veux réussir

Oscar Piastri a remporté un Grand Prix d’Espagne très stratégique, lors duquel Max Verstappen s’est arrêté une fois de plus que les pilotes McLaren F1. L’Australien se félicite d’un week-end parfait, même s’il s’est inquiété de la stratégie de Red Bull en début de course.

"C’était une surprise que Max essaie trois arrêts et ça n’a pas fonctionné pour eux. C’est un très bon week-end, le rythme était très bon, on a pu retourner la situation quand il le fallait. Je n’ai pas connu mon meilleur vendredi et c’est très bien pour rebondir après Monaco" a déclaré Piastri.

"Difficile de se plaindre, très difficile de se plaindre ! C’est une super saison, c’est le genre de week-end que je veux réussir, on a exécuté ce qu’il fallait quand il le fallait, l’équipe m’a donné une bonne voiture, je prends du plaisir. Merci au public, on a beaucoup de soutien ici."

Interrogé sur le dénouement de la course après la Safety Car, qui a vu Nico Hülkenberg remonter mais surtout Max Verstappen péter les plombs, Piastri explique surtout s’être fait une frayeur quand il a accéléré dans le dernier virage.

"J’ai vu que Hülkenberg a terminé sixième (cinquième après la pénalité de Max Verstappen, ndlr), ce qui est impressionnant, bravo à lui ! Ma relance me semblait correcte mais mes pneus n’ont pas apprécié, mais j’ai patiné en sixième rapport, ce n’était pas parfait, j’ai dû m’habituer au grip qu’il y avait avec peu de carburant mais c’était très bien."

Lando Norris salue son équipier pour une victoire méritée, et il se satisfait d’un très bon résultat pour lui et son équipe.

"Oscar a fait une très belle course, je n’avais pas le rythme pour jouer contre lui mais j’ai tout tenté. C’était une longue course, tout pouvait arriver, il a même glissé à la relance, mais on signe un doublé, c’est très bien" a déclaré Norris.