Leclerc termine 3e en Espagne : ’sacrifier la qualification a payé’

Charles Leclerc a signé un podium inespéré en Espagne, après être remonté à la quatrième place en course. Le pilote Ferrari a bénéficié d’un sacrifice utile en matière de pneus hier en qualifs, comme il l’espérait, pour remonter quatrième dans les derniers tours.

Après la voiture de sécurité, il a dépassé Max Verstappen à la relance, après que celui-ci a fait une erreur en accélérant. Les deux hommes se sont touchés dans la ligne droite mais selon le Monégasque, ils bougeaient tous les deux.

"C’était une bataille pour la position en piste pour avoir l’aspiration des gars devant, Max a essayé de me pousser à l’intérieur où il y avait la gomme et je ne voulais pas y aller, j’ai essayé d’aller vers la gauche et il y a eu un petit contact, heureusement sans conséquences" a déclaré Leclerc.

"Je suis très heureux, j’ai sacrifié la qualification hier pour avoir de meilleurs pneus aujourd’hui sans savoir si ça fonctionnerait, et ça a payé. La quatrième place aurait été notre position sans la Safety Car mais on a été chanceux et c’est un podium, j’en suis très content."

"Quand mes ingénieurs m’ont dit que Max prenait des durs pour le dernier relais, je ne pense pas qu’ils avaient le choix, mais j’étais optimiste car je savais à quel point le pneu dur était mauvais. Je me disais que je pourrais avoir une opportunité en faisant une bonne relance."

Dernière minute : L’incident entre Leclerc et Verstappen est sous enquête des commissaires, et nous vous tiendront informés du verdict dès qu’il sera disponible !