Alonso craint un week-end ’compliqué’, Stroll balaie les rumeurs

Fernando Alonso a confirmé en marge du Grand Prix d’Autriche que sa monoplace est bien meilleure depuis les évolutions apportées à Imola. Le pilote Aston Martin F1 craint néanmoins un week-end difficile sur le Red Bull Ring, et il explique pourquoi.

"C’est bien mieux maintenant après des courses où nous avons été plus positifs et avons senti la voiture plus vivante. Il y a encore des choses dont on a besoin pour mettre la voiture dans une bonne fenêtre" a déclaré Alonso.

"On s’attend ici en Autriche à ce que ce soit plus compliqué que lors des courses précédentes, mais il y aura de nouvelles pièces pour Silverstone la semaine prochaine, et l’équipe prend plus de plaisir."

"C’est une de ces courses où le dimanche est difficile. La qualification est importante, très serrée, très stressante, mais le rythme de course est plus intéressant. L’an dernier c’était dur pour nous, donc on verra si ça va mieux."

Lance Stroll assure être remis "à 100 %" de son problème au poignet, mais il ne sait pas à quoi s’attendre ce week-end : "On verra comment ça se passe ce week-end, la voiture est meilleure que les dernières semaines, on verra comment ça se passe."

"On va essayer de faire le mieux possible ce week-end. and nous démarrons la voiture, nous faisons le maximums pour en exploiter le potentiel et on fait un bon travail avec ce qu’on a en piste."

"Adrian veut améliorer le simulateur pour avoir une meilleure corrélation en vue de prochaines évolutions, et les essayer sur un simulateur, développer la voiture. Je ne pense pas qu’on soit encore à 100 % avec cela, mais c’est intéressant à faire."

Face à des rumeurs d’un possible remplacement par manque de résultats, notamment exprimées par Nico Rosberg, Stroll s’est agacé des bruits de couloir et du peu de recherche de véracité de certaines rumeurs.

"Je pense que la Formule 1 est un business avec des opinions très courtes et si vous faites deux bonnes courses, vous êtes le meilleur pilote du monde. Et si vous avez deux mauvaises courses, vous n’êtes pas assez bon et vous ne devriez plus être ici, et vous êtes de la merde."

"C’est le métier. C’est comme ça que ça a toujours été. C’est comme ça que ça sera toujours. Je pense que lorsque vous passez une mauvaise journée, vous n’appréciez pas de passer une mauvaise journée. Quand on a une bonne journée, on apprécie d’avoir une bonne journée. Je pense donc que c’est aussi comme ça que ça se passe".

"Je pense que c’est comme ça. J’aime me concentrer sur ce que je fais et sur les gens qui m’entourent, mon ingénieur, mon équipe, qui savent ce qui se passe et connaissent les raisons de ce qui s’est passé chaque week-end, et comment cela aurait pu être mieux, pourquoi c’était un peu moins bien ou quoi que ce soit d’autre. J’aime garder ce cercle restreint et concentrer mon énergie là-dessus."