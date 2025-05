Piastri assume la possibilité de laisser le titre F1 à Verstappen

Les deux pilotes McLaren F1 sont en lice pour le titre mondial mais Max Verstappen est actuellement troisième, à 25 points seulement d’Oscar Piastri, le leader actuel.

Après un tiers de saison, l’écart reste donc relativement faible lorsque l’on sait à quel point la MCL39 a dominé - plus ou moins - les débats en course.

Alors que Zak Brown se refuse toujours à choisir un n°1, Piastri ne craint-il pas que Verstappen finisse par en profiter et leur prendre le titre ?

"C’est une possibilité, oui," reconnait l’Australien.

"Mais, des deux côtés du garage, pour Lando et moi, nous voulons gagner car nous avons été le meilleur pilote, la meilleure équipe, y compris face à l’autre voiture de l’équipe. On veut toujours gagner au mérite et battre tout le monde, y compris ses coéquipiers."

"Cela nous donne donc, à Lando et moi, les meilleures chances d’atteindre nos objectifs personnels : devenir champions du monde des pilotes, tout en obtenant le résultat principal pour l’équipe, le championnat des constructeurs."

"Si on se fait battre par Max, bien sûr, ça ferait mal, mais on saurait qu’on a eu tous les deux les mêmes chances, qu’on se battait contre tout le monde, et c’est comme ça que ça s’est passé."

"Pour nous, c’est la façon la plus simple et la plus équitable de courir, et c’est ce qu’on a demandé."

Et pense-t-il à la possibilité de terminer l’année champion du monde ?

"Un peu, oui. Mais j’y ai déjà pensé avant cette année."

"C’est très facile de se dire : ’Oui, c’est la situation dans laquelle je suis’, mais ce que j’ai fait ces dix dernières années, surtout ces deux dernières années, c’est de me préparer pour cette situation."

"Et c’est très facile pour moi de me dire : ’Si je réussis cette séance d’essais, cette séance de qualifications, cette course, naturellement, mon championnat va commencer à s’améliorer’. C’est évidemment encore très tôt dans la saison, et plus on avance dans la saison, plus la pression monte."

"Certaines décisions prises en piste peuvent changer. Mais pour l’instant, il s’agit simplement de marquer le plus de points possible et de tenter de gagner chaque course. Il ne faut pas se poser trop de questions à ce stade !"